Dirk Huysmans wil Wuustwezel dit weekend naar behoud loodsen: “We staan er goed voor, maar het is zeker nog niet binnen”

Huysmans was nochtans met een ietwat bang hartje afgezakt naar Ekeren. “Omdat ze in de andere reeks zitten en we hen dus niet goed kenden, was het toch wat koffiedik kijken, maar we hebben het heel goed aangepakt”, vertelt de 48-jarige ex-speler van onder meer Lierse, Standard en Germinal Beerschot. “Daardoor hebben we ook wat vertrouwen getankt en kunnen we met een goed gevoel toeleven naar de return. Er zal alleen nog meer druk opzitten dan voorbije zondag. Het valt dus te hopen dat die stress niet verlammend werkt en dat we er opnieuw staan als ploeg.”

Niet overmoedig worden

Ondanks de goede uitgangspositie blijft Huysmans wel voorzichtig. “We staan er misschien goed voor, maar het is zeker nog niet binnen. Ik zit al lang genoeg in het voetbal om te beseffen dat het nog alle kanten uit kan. Stel dat Ekeren bijvoorbeeld in de eerste tien minuten scoort, dan krijgen we het ongetwijfeld nog heel lastig. Laat ons dus vooral de voetjes op de grond houden en zeker niet overmoedig worden, want dan zou het wel eens slecht kunnen aflopen.”

Kwaliteit vertrokken

Huysmans heeft een moeilijk seizoen achter de rug met Wuustwezel. “Met jongens als Paulissen, Van den Muysenbergh en Vissers is er heel wat kwaliteit vertrokken en dat hebben we niet kunnen opvangen. Bovendien hebben we ook wel wat pech gekend op de belangrijke momenten. Daarom kan ik mijn groep ook alleen maar feliciteren met hun mentaliteit, want hoewel het al een lang en zwaar seizoen geweest is, staan alle neuzen nog altijd in dezelfde richting en blijft iedereen er vol voor gaan. Ik hoop alleen dat we daar dit weekend ook voor beloond worden door de match van het jaar, want dat is het toch wel, tot een goed einde te brengen zodat we een lastige campagne toch nog op een mooie manier kunnen afsluiten. Ik ben tenslotte niet naar Wuustwezel gekomen om te degraderen.”

