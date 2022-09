Dirk Dupré stapt op bij derdeprovincialer VC Zwijnaarde: “Goeie spelers, maar ik kreeg er geen team in”

Na amper drie competitieduels hield Dirk Dupré het voor bekeken bij VC Zwijnaarde. Drie zware nederlagen en een gebrek aan engagement binnen de spelersgroep overtuigden de coach om die stap te zetten. “Ik kon op deze manier moeilijk werken”, aldus Dupré.

“Individueel hebben de spelers allemaal voldoende kwaliteiten, maar ik kreeg er geen ploeg in. Na de training op donderdag zitten er bijna meer bestuursleden dan spelers in de kantine, terwijl je het in derde provinciale net van de derde helft moet hebben. De sfeer naast het veld is voor mij een heel belangrijke factor en dat was ver te zoeken.”

Het gewenste engagement bleef uit en ook op het veld zag Dupré geen team. VC verloor respectievelijk met 7-2, 2-4 en 5-1 van Jong Zulte, Moortsele en Gavere-Asper. “Als de resultaten ook nog uitblijven,wordt het wel erg moeilijk. Met Robin Verschelde, Dylan Prempeh en Jonathan Van Hoecke misten we al enkele belangrijke basisspelers. Met hen erbij hadden we meer kans gehad.”

“Na Moortsele wilde ik er eigenlijk al mee stoppen. We hielden een groepsgesprek en gingen er nog eens tegenaan, maar in Gavere stond het na een halfuur al 3-0. Dan hield ik liever de eer aan mezelf. Ik heb nog altijd een goede verstandhouding met het bestuur, die ik niks kwalijk kan nemen. Op deze manier kon ik gewoon niet meer werken.”

Voetballandschap is veranderd

Voorzitter Geert Elias bevestigt dat het om een eenzijdige beslissing ging. “Wij stonden met het bestuur nog voor de volle honderd procent achter Dirk. We kunnen niets dan positiefs zeggen over de samenwerking en wilden hem liefst nog aan boord houden, maar na de match tegen Gavere-Asper was het duidelijk einde verhaal voor hem.”

“Dan is het voor beide partijen beter om deze beslissing te aanvaarden. We delen trouwens zijn teleurstelling, want het voetballandschap is de voorbije jaren veranderd en niet op een gunstige manier. In tegenstelling tot vroeger staat het voetbalgebeuren voor veel spelers niet meer op de eerste plaats. Als het lukt, moeten we als club in de toekomst meer anticiperen op spelers met engagement.”

Duidelijk profiel

Het bestuur van VC Zwijnaarde zoekt nu zo snel mogelijk een nieuwe T1. “We hebben een duidelijk profiel vooropgesteld en bekijken alle kandidaturen. Hopelijk vinden we iemand die dinsdag al de training kan leiden. Tot dan zal Cedric Verniest, coach van de B-ploeg, inspringen voor de match tegen Vinkt van komende zondag. We willen vooral een reactie zien van de spelers, die hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

