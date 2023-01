Dirk Dehandschutter ziet SK Oetingen verder groeien: “Kunstgrasveld is absoluut noodzakelijk om onze jeugd verdere kansen te geven”

veldrijden juniores Toon Heirbaut grossiert in zeges in het regionale circuit, maar weet dat op het BK de top tien het hoogst haalbare is

Vijf zeges al in het regionale circuit voor tweedejaarsjunior Toon Heirbaut (17). Afgelopen maandag in Beernem reed hij van start tot finish alleen aan de leiding. Vrijdag werd hij in Kerniel vierde. Via de Duinencross in Koksijde (5/1) trekt hij naar het BK in Lokeren, bijna een thuiswedstrijd.

30 december