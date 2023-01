Dirk Courtens (Knack Roeselare B): “We zitten een beetje krap, nu mag er echt niets meer gebeuren”

Coach Dirk Courtens kruipt voor aanvang van deze match liever in de rol van underdog. Nochtans won Knack B de heenwedstrijd in Stekene met 1-3. “Voor ons was dat al de derde partij in deze competitie, voor Stekene pas de eerste”, herinnert Courtens zich. “Daarna legde de Wase ploeg een bijna foutloos parcours af. Terwijl wij toch al wat puntjes lieten liggen. Thuis tegen Ruiselede verspeelden we een punt, uit bij Tievolley verloren we met 3-2. De ploeg uit Tielt speelde tegen ons een goeie partij, maar wij hadden er geen steek mogen laten vallen. Onze studenten Jasper Maerten en Bert Lernout trainen deze maand minder. Simon Lemoine is nog maar pas terug na letsel en Arthur Vanneste viel geblesseerd uit. We zitten een beetje krap, nu mag er echt niets meer gebeuren.”