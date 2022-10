Dirk Arnoets ziet FP Aarschot leidersplaats grijpen na winst op Standard: “Voeten op de grond graag”

Voorzitter Dirk Arnoets stelt dat FP Aarschot naar het beste niveau begint toe te groeien. “Na zeven matchen hebben we nog altijd niet verloren. Enkel op de tweede speeldag speelden we in de topper tegen Borgerhout 3-3 gelijk. Visé en Lier hebben een match minder gespeeld, maar verloren nog geen punt. Die eerste plaats is mooi meegenomen, maar we zijn er nog niet. Voeten op de grond graag, er volgen nog vijftien speeldagen. Met plezier stel ik wel vast dat ons niveau week na week de hoogte ingaat.”

Sterke reeks

Dirk Arnoets heeft een punt, wanneer hij opmerkt dat de weg lang en moeilijk is. “Voor corona was de reeks een pak gemakkelijker. Jaar na jaar zie ik ploegen sterker worden. Vorig jaar kampten we tegen Pibo Hoeselt en Borgerhout voor de titel. Pibo promoveerde, Borgerhout blijft een te duchten concurrent. Daarnaast heb je Lier dat degradeerde en opnieuw ambities heeft. Standard en Visé spelen ook mee met de top. Al die ploegen staan te dringen om te promoveren. De concurrentie is dus groot geworden.”

Sterke prestatie

Vorig weekend ging FP Aarschot met 5-8 winnen op Standard. Dirk Arnoets genoot. “Meestal heb ik wel iets aan te merken, waarover ik minder tevreden was. Tegen Standard was dat niet het geval. Ons futsal was toen eerste klasse waardig. Bij de rust stond het al 1-4. Nadien konden we de partij controleren en kwam de zege op geen enkel moment in gevaar. Standard begon sterk aan de competitie en was na vier wedstrijden nog altijd ongeslagen. Nu leden ze voor de tweede keer een nederlaag. Ik zie hen als eerste afhaken in de titelrace. Wat Visé betreft, liggen de kaarten anders. Voor mij zijn ze een topfavoriet. Individueel beschikken ze over een pak talent. Volgende week (18 november, red.) nemen we het thuis tegen hen op. De kans is zeer reëel dat we in een uitverkochte sporthal voor de eerste plaats zullen mogen spelen.”