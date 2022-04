Dirk Arnoets kan met FP Aarschot titelstrijd in beslissende plooi leggen: “De laatste thuismatch moet een feest worden”

Futsal tweede nationaleVrijdag wordt er over de titel beslist in tweede nationale. FP Aarschot is zeker van de derde plaats. Kampioen spelen kan niet meer, maar de ploeg kan wel scherprechter worden in de titelstrijd. Men neemt het immers op tegen FT Borgerhout. De Antwerpenaren delen op de vooravond van de laatste speeldag samen met Pibo Hoeselt de leidersplaats.

Voorzitter Dirk Arnoets kijkt met grote belangstelling uit naar de laatste wedstrijd van het seizoen. “We willen van die slotmatch nog een echte happening maken voor de supporters. Het is uiteraard mooi meegenomen dat we kunnen afsluiten met een topaffiche. Borgerhout deelt immers de leiding met Pibo Hoeselt. Uiteraard verwachten we een zeer gemotiveerde tegenstander. De nummer drie en de nummer één tegen elkaar, dat is altijd een topmatch. Aarschot zal het moeten stellen zonder de geschorste Meunier. Daarnaast tellen we ook nog enkele geblesseerden. We zullen het moeten stellen met de overgebleven fitte spelers. Toch zullen we onze huid duur verkopen. De laatste thuismatch moet een feest worden. Ongeacht onze uitslag denk ik toch dat Hoeselt over de beste papieren beschikt. Indien de Limburgers thuis winnen tegen Meeuwen zijn ze altijd kampioen, vermits het doelsaldo in hun voordeel is.”

Yannick Arnoets

Trainer Yannick Arnoets treedt zijn voorzitter bij. “Het verhaal van onze terugronde is simpel. Eén keer hebben we kunnen starten met een complete kern zonder blessures, schorsingen of coronatoestanden. De statistieken liegen niet. We hebben de beste defensie van de reeks, maar scoren minder vlot dan Hoeselt en Borgerhout. Het duel tegen Borgerhout belooft alvast sensatie en topfutsal te brengen. We hopen dan ook in een volle sporthal te kunnen aantreden. Onze sponsor Brugse Pannenkoeken heeft een klein cadeau voorzien voor iedere aanwezige.”

Samenwerking

Op de Facebookpagina stond vorig weekend het bericht dat de ploeg zou samenwerken met het veldvoetbal in Aarschot. In navolging van RSC Anderlecht en Halle-Gooik moest het FP Aarschot ten goede komen. Het bleek om een 1 aprilgap te gaan. Toch stemt het idee tot nadenken. Dirk Arnoets knikt instemmend. “Het ging inderdaad om een grap die veel mensen hebben overgenomen. In het verleden hebben we al eens toenadering gezocht met OHL, maar dat bleek niet eenvoudig. We staan open voor gesprekken met clubs uit het veldvoetbal, want nauwere samenwerking kan het futsal enkel maar ten goede komen. Bij onze damesploeg zijn we daar wel al in geslaagd. Daar zal er vanaf volgend seizoen samengewerkt worden met KSK Heist Ladies.” Ladies Manager Kurt Verdood verduidelijkt. “Deze samenwerking moet een groter draagvlak ontwikkelen voor meisjes en dames binnen het voetbal en futsal. Samen met de verantwoordelijke voor dames van KSK Heist hebben we een plan uitgewerkt dat beide clubs naar het volgende niveau moet tillen.”

Transfermarkt

Hoewel het huidige seizoen nog lopende is, heeft het bestuur van FP Aarschot de voorbije weken veel werk verricht achter de schermen. Dirk Arnoets stelt dat de ploeg voor volgend seizoen grotendeels op papier staat. “De komst van de Nederlander Kevin Meijer raakte al eerder bekend. Hij is dit seizoen aan de slag bij reeksgenoot Houthalen, maar krijgt in augustus bij ons de leiding over de eerste ploeg. Met de huidige spelersgroep werd al gepraat. Dat resulteerde in de contractverlengingen van Jari Tuyaerts, Thibeau Vertessen (beide doelmannen, red.), kapitein Nick Van Kort, Wouail Mechqouq, Julien Meunier, Branco Rubenschüh, Khaled Oulichki, Tim Van Den Akker en Ashley Verdyck. Aan deze groep moeten nog twee nieuwkomers toegevoegd worden.”

