Dion Verweij (Tectum Achel) na de bekernederlaag tegen Roeselare: “Toch veelbelovend voor de toekomst”

Volleybal beker van BelgiëTectum Achel kon zoals verwacht niet verrassen in de Beker van België. De Noord-Limburgers keken in eigen huis tegen een 0-3-nederlaag tegen Roeselare aan. Alleen in de eerste set slaagde de thuisploeg erin om de landskampioen het even moeilijk te maken. “Jammer dat het ook niet lukte in de andere sets”, vertelt Dion Verweij. “Ondanks de nederlaag hebben we toch getoond dat we mooie dingen kunnen laten zien.”

Mission impossible? Daar leek het vooraf inderdaad op voor Achel en dus ging coach Jan Vanvenckenray op zoek naar een verrassingseffect. Hij posteerde Janis Medenis, Michiel Fransen en Tim Smit in de basis en liet Ward Van Dijck, Koen Van den Borden en Ulrik Dahl in de huppelhoek. Roeselare was even van zijn melk en zag Achel via 5-1 naar 10-6 spelen. Veel langer duurde het Achelse overwicht evenwel niet. “We zaten inderdaad in een goede flow, de bezoekers wisten even niet van welk hout pijlen maken. Jammer dat we die lijn niet hebben kunnen verder trekken”, zegt Verweij.

Hoopgevend

Achel maakte in de rest van de wedstrijd geen goede beurt meer en dus stond er na een dik uur een logische 0-3 op de bordjes. Einde bekerverhaal, de focus kan nu helemaal naar de competitie. “Inderdaad en daarom moeten we nu verder bouwen op de basis die we de voorbije weken gelegd hebben. Ik zag tegen Roeselare ondanks het verlies ook heel wat mooie dingen. Dat is hoopgevend voor de toekomst. We hebben getoond dat Achel wel degelijk kan meedoen in de middenmoot.”

Open competitie

De Noord-Limburgers moeten woensdag opnieuw aan de bak op het veld van Gent. De Oost-Vlamingen staan op een verrassende derde plaats. “Dat wordt opnieuw geen makkelijke wedstrijd, maar ik heb echt wel het gevoel dat we heel kort bij onze eerste overwinning staan. Na Roeselare, Maaseik en waarschijnlijk ook Aalst, ligt alles kort bij elkaar. Het wordt een heel interessante competitie, zeker nu ook ploegen als Guibertin en Borgworm zich tonen. Het is zaak om snel punten te pakken. Dan zijn we vertrokken. Zonder twijfel.”

