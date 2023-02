Dion Verweij (Achel) na de vijfsetter tegen Gent: “We zijn blijven vechten en kijk: je wordt beloond”

Achel wist al voor de voorlaatste speeldag dat het veroordeeld was voor de Challenge Play Offs, maar de Tectumjongens wilden maar al te graag bewijzen dat de competitie pas gedaan is na de laatste balwisseling. In het geval van Achel niet deze speeldag en ook niet de volgende, maar pas als alle prijzen uitgedeeld zijn. “Dat is zo. We moeten eerlijk zijn, het was geen makkelijk seizoen. We zijn gestart met de wetenschap dat het een kwestie van overleven zou worden. En kijk, vandaag doen we nog altijd mee voor de prijzen”, zegt Verweij.