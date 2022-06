Dion De Neve verliet Zulte Waregem voor aartsrivaal KV Kortrijk: “Ik voelde mij hier meteen thuis”

Tot ieders verbazing verkaste Dion De Neve van Zulte Waregem naar aartsrivaal KV Kortrijk. Het jeugdproduct van Essevee kende vorig seizoen zijn grote doorbraak. In 17 wedstrijden scoorde hij twee doelpunten en gaf hij één assist. Maar een contractverlenging sleepte te lang aan en dus besloot De Neve naar het Guldensporenstadion te trekken. “Eind december nam Kortrijk voor het eerst contact met mijn makelaar op”, weet De Neve. “Ik had van Zulte Waregem nog geen deftig voorstel gekregen en ik besloot om eens te luisteren. Ik besef dat het bij de supporters van Zulte Waregem gevoelig ligt, maar uiteindelijk moet ik aan mezelf denken. Ik ben blij om hier te zijn.”

Mooi sportief plan

“Gent, Hannover, Nîmes en Lecce toonden eveneens verregaande interesse, maar Kortrijk was meteen erg concreet en stelde een mooi sportief plan voor. Ook het gesprek met de coach was goed. Ik voelde mij hier meteen thuis. Ik vond het ook te vroeg om al naar het buitenland te trekken. Het is leuk om te weten dat de club vertrouwen in mij heeft, want anders zou ik geen contract voor drie seizoenen, met optie op nog een extra jaar aangeboden krijgen.”

De eerste trainingen verliepen alleszins al vlot voor De Neve. “Ik ben hier meteen heel erg goed ontvangen. Het waren wel veel nieuwe gezichten, want enkel Dylan Mbayo kende ik van de nationale jeugdselecties. Ik hoop zo veel mogelijk minuten te maken en belangrijk te zijn voor de ploeg. Ik speelde vorig seizoen soms als wingback, maar als rechteraanvaller in een 4-3-3-systeem kom ik beter uit de voeten. Met mijn snelheid kan ik het verschil maken. Ik woon sinds kort op mijn eentje in Kortrijk. Vorig jaar woonde ik samen met een vriend, dus ik ben het gewend om zelfstandig te zijn. Studeren doe ik niet meer, want het is te moeilijk om te combineren. Ik focus me voor de volle honderd procent op het voetbal.”