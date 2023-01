Dion De Neve (KV Kortrijk) treft raak bij basisdebuut: “Ik had wat gezonde stress”

Tot ieders verbazing koos Dion De Neve eind vorig seizoen voor een avontuur bij KV Kortrijk. Onze landgenoot is een jeugdproduct van aartsrivaal Zulte Waregem en speelde er zeventien wedstrijden voor het eerste elftal. De Neve dacht dat hij bij KV Kortrijk een vaste waarde kon worden, maar zowel Karim Belhocine als Adnan Custovic geloofden niet in hem. Ook Bernd Storck was aanvankelijk geen fan van de technisch vaardige flankaanvaller, maar De Neve bleef hard werken en werd gisteren beloond met een eerste basisplaats.

“Ik had wat gezonde stress”, steekt hij van wal. “Dat ik ook nog eens kon scoren, is natuurlijk mooi meegenomen. Na enkele moeilijke maanden kon ik eindelijk tonen wat ik allemaal in mijn mars heb. Het is wel jammer dat we als ploeg met lege handen achterblijven, want ik vind dat we een punt verdienden. Toen Abdelkahar (Kadri, red.) ons langszij bracht, zaten we goed in de wedstrijd. Ik had toen het gevoel dat we erop en erover gingen gaan, maar het winnende doelpunt viel helaas aan de overkant.”

Zespuntenwedstrijd tegen Oostende

Volgende week speelt KV Kortrijk tegen KV Oostende een zespuntenwedstrijd. Als KVK aan het langste eind kan trekken, kunnen ze de Kustboys nog dieper in de put duwen. “Die partij moeten we winnen, simpel. Er zakken drie ploegen en met Seraing, KV Oostende, Zulte Waregem, Eupen en KV Kortrijk zijn er nog vijf ploegen in de running. Als we KVO over de knie kunnen leggen, kunnen we een fantastische zaak doen.”

Ook zijn coach, Bernd Storck, weet hoe belangrijk het duel met KV Oostende is. “De ploegen die achter ons staan in de klassering moeten we thuis verslaan. Ik heb Felipe (Avenatti, red.), die op een kaart van schorsing staat, niet opgesteld, omdat hij tegen KVO zou kunnen schitteren.”

Storck kwam op de persconferentie na de wedstrijd ook nog eens terug op het basisdebuut van De Neve. “Dion heeft punten gescoord. Toen ik in Kortrijk aankwam, had hij het moeilijk om zich te manifesteren. Hij bleef evenwel niet bij de pakken zitten en werkte hard op training. Vandaag kreeg hij zijn kans en hij heeft ze gegrepen.”

