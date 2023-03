Dion De Neve en KV Kortrijk halen opgelucht adem na stuntzege tegen Club Brugge: “We hebben een fantastische wedstrijd gespeeld”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk lijkt gered na een knappe 1-0-zege tegen Club Brugge. Kadri, Watanabe en Wasinski speelden de pannen van het dak, maar ook Dion De Neve viel in positieve zin op. De jonge Belg stond voor het eerst aan de aftrap in een thuiswedstrijd.

Na Antwerp en Racing Genk trok ook landskampioen Club Brugge aan het kortste eind in het Guldensporenstadion. Voor Dion De Neve een speciale overwinning, want zowel zijn familie als zijn vriendin hebben een blauw-zwart hart. “Ik was vroeger ook een grote Club-supporter”, aldus de 21-jarige Belg. “Mijn familie supporterde vandaag voor beide ploegen, maar ze zullen vooral heel blij zijn voor mij. Winnen tegen Club Brugge maak je namelijk niet iedere dag mee.”

Voor De Neve was het zijn tweede basisplaats op een rij. “Ik krijg de laatste tijd veel vertrouwen van de coach. Hopelijk ben ik nu vertrokken. Ik blijf alleszins hard werken op training. Dat ik tijdens de wedstrijd een paar keer van positie veranderde, stoorde me niet. Zowel op de rechterflank als op de linkerflank trek ik mijn streng. Omdat Kristof (D’Haene, red.) zich niet goed voelde, moest ik de pijlsnelle Buchanan proberen uit de wedstrijd te houden. Dat is aardig gelukt.”

Storck speelde zaterdagmiddag niet in zijn gekende 3-5-2-formatie, maar koos voor een 3-4-3. Een systeem dat De Neve wel lijkt te liggen. “Met Kadri en Bruno hadden we heel wat voetballende kwaliteiten op het middenveld. Het is jammer dat Faïz (Selemani, red.) er niet bij was, maar ook zonder hem hebben we een fantastische partij gespeeld.”

Behoud

De ontlading na het laatste fluitsignaal was zowel bij de spelers als bij de supporters enorm groot. Met nog vier wedstrijden voor de boeg, telt KVK nu zes punten meer dan derde laatste in de stand KV Oostende. Ook aartsrivaal Zulte Waregem staat zes punten in het krijt. “We hebben een gouden zaak gedaan, maar we moeten alert blijven. Na de interlandbreak willen we gewoon op dit elan voortgaan. Op het veld van Cercle Brugge moeten we minstens gelijkspelen.”

In de absolute slotfase had De Neve nog een opstootje met Noa Lang. “Ik sta voor hem en hij probeert mij omver te duwen. In het heetst van de strijd kan dat gebeuren. Ik was het zelfs al vergeten.” (lacht)

Lees ook: voetbal in de Jupiler Pro League

Volledig scherm Dion De Neve. © BELGA