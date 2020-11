Dion Cools lijkt draai te vinden bij Deense Midtjylland: “Ik moet nu gewoon blijven presteren”

Begin dit jaar ruilde Dion Cools Club Brugge in voor de Deense topclub FC Midtjylland. Onze landgenoot had er even tijd nodig, maar kreeg de afgelopen weken zijn kans en lijkt die ook te grijpen.

In de Champions League loopt het voor Midtjylland in een zeer moeilijke groep met Ajax, Atalanta en Liverpool niet naar wens. Na vier wedstrijden staat de Deense topclub laatste met nul punten. Aangezien er nog maar twee wedstrijden resteren, is Midtjylland al zeker van de uitschakeling en mag het ook een kruis maken over de Europa League.

Tijdens de afgelopen twee wedstrijden, tweemaal tegen Ajax en tweemaal verloren (1-2 en 3-1), was er wel goed nieuws te melden over Dion Cools. Begin november begon de 24-jarige Overijsenaar, die in België uitkwam voor Club Brugge en Oud-Heverlee Leuven, nog op de bank aan de thuiswedstrijd tegen Ajax. Maar iets na het uur mocht hij Andersson vervangen. Afgelopen woensdag stond de rechtsachter in Amsterdam de volledige wedstrijd tussen de krijtlijnen.

Voel dat het beter loopt

“Ik ben blij dat ik me heb kunnen integreren in de groep en al heb kunnen laten zien wat ik kan bijbrengen", zegt Cools. “We zitten met een jonge groep die nog ervaring moet opdoen. Die moet leren dat efficiëntie nodig is voor- en achterin. Zelf weinig kansen weggeven en de kansjes die je hebt, afmaken. Als dat allemaal niet meezit dan gaan we in deze campagne geen punten pakken.”

In de Deense competitie gaat het Midtjylland dan weer wel voor de wind. Dankzij zes overwinningen na negen speeldagen bezet het de koppositie. Nummer twee Sonderjyske volgt op één punt. “De afgelopen twee wedstrijden verliepen moeilijk, maar we trokken wel aan het langste eind.”

“Of ik een aanpassingsperiode nodig heb gehad? Je moet vooral wat kunnen spelen. Als je één wedstrijd speelt en dan weer niet, dan raak je niet in de flow. Er wordt vaak ook geroteerd, wat het niet altijd even evident maakt om een connectie te vinden met de spelers rondom je. De laatste tijd zijn het vaak dezelfde spelers, waardoor je elkaar wel begint te begrijpen. Ik voel dat het beter loopt.”

Goede relatie met technische staf

Cools beseft dat hij nu moet bevestigen. “Je speelt bij één van grootste clubs in Denemarken en dan moet je gewoon blijven presteren. Zolang dat dat gebeurt, denk ik wel dat ik zal blijven spelen. Maar in voetbal kan het snel gaan. Enkele mindere wedstrijden kunnen betekenen dat je niet meer speelt. Ik moet dus mijn niveau blijven halen en aanvallend mijn steentje bijdragen met assists en eventueel doelpunten.”

“Ik heb wel een goede relatie met de technische staf. Het zijn allemaal ex-spelers geweest en je merkt dat ze heel dicht bij de spelers staan. Er wordt veel met ons gepraat, zeker met de buitenlanders. Ze proberen echt iedereen een goed gevoel te geven en bij de groep te houden, ook als je niet speelt. Hier zal niet vaak een negatieve sfeer hangen.”

Quote Ik probeer de wedstrij­den van Club Brugge in de Champions League te bekijken Dion Cools

Volg Belgische competitie nog

“Natuurlijk volg ik de Belgische competitie nog wel. Zo heb ik nog af en toe contact met enkele spelers van Club Brugge. Zeker als zij in de Champions League spelen, probeer ik te kijken. Het is een dag verschil met onze wedstrijd dus dat gaat . Daarnaast is het echter niet zo dat ik elk weekend op de tv naar een Belgische wedstrijd kijk.”

Sinds dit seizoen speelt met OHL een andere ex-club van Cools opnieuw op het hoogste niveau. “Ik volg ze wel, maar noem me geen fanatieke supporter. Er is ondertussen veel veranderd in Leuven. Ik ben van de streek en dan hoop je uiteraard dat zij het goed doen. Ik ben dan ook blij dat ze mooie resultaten neerzetten.”

Verwacht geen lockdown in Denemarken

“Ik verneem dat de coronacijfers niet echt beter worden. In vergelijking met België liggen de cijfers lager, maar het gaat er niet op vooruit. Ik denk niet dat er hier een lockdown zal komen, aangezien we hier niet zo compact op elkaar leven. Versoepelingen en snel opnieuw fans op de tribunes verwacht ik echter ook niet. De restaurants en alle winkels zijn nog open tot 22 uur en de afstandsmaatregels worden goed gevolgd.”

“Ik denk wel dat ik naar België mag komen, maar het is wat vreemd om dat te doen wetende dat je eigenlijk niemand mag zien. Je hoopt dan wel dat tijdens de kerstperiode de maatregelen wat soepeler zullen zijn en dat je wat meer mensen zult mogen zien, maar ik begrijp zeer goed dat het niet allemaal evident is. Ik voel bij de andere buitenlanders in de ploeg wel dat ze de familie beginnen te missen.”

Zoontje op komst

Sportief gaat het beter en ook extra-sportief kreeg Cools onlangs goed nieuws. “Dat klopt. Er is een kindje op komst. Volgens mij is het wel het ideale moment. Ik kijk er enorm naar uit en kan niet wachten.”

De geboorte wordt eind april, begin mei verwacht. “Het wordt een jongen. Ik heb altijd gezegd dat ik wel graag een jongetje zou hebben. Of het een voetballertje wordt, zullen we wel zien. Ik zou het zeker niet erg vinden.”

