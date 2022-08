Diogo (RSCA Futsal) speelt zaterdag Supercup tegen Charleroi: “Eerste prijs moet echte start worden”

Meer kwaliteit

Diogo gaat dieper in op die ‘meer kwaliteit’. “De nieuwkomers Rescia, Fits en Roncaglio hebben hun strepen al verdiend op het allerhoogste niveau. Fits en Roncaglio deden dat bij Benfica. Iedereen mag zijn fouten hebben. (lacht) Neen, het feit dat ik een man van Sporting ben en zij een verleden hebben bij de Benfica, speelt helemaal geen rol. Op stage heeft het drietal zich kunnen inwerken. Ik vond trouwens dat die stage helemaal af was. Een week lang spaarde de club kosten noch moeite om ons in de meest ideale omstandigheden voor te bereiden op de Supercup en het kampioenschap. We zijn er klaar voor.”

Charleroi

Als enige in de kern heeft Diogo een verleden bij de Carolo’s. “In het begon van mijn carrière (2011, red.) kwam ik één seizoen voor Charleroi uit. De ploeg is natuurlijk helemaal veranderd in die elf jaar. Zelfs ten opzichte van vorig seizoen wijzigde er veel bij de tegenstander. Ze lijken me versterkt. Keko scoorde vorig seizoen nog voor ons. Wilde is een Braziliaanse international. Hoewel hij de veertig voorbij is, heeft nog altijd veel ervaring. Vier andere nieuwkomers moeten Charleroi dit seizoen met ons doen concurreren. We gaan de uitdaging graag aan.”