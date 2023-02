Diogo met RSCA Futsal in halve finale van beker: “Charleroi is op dit moment onze lastigste tegenstander”

Anderlecht zal tegen Charleroi een pak scherper voor de dag moeten komen dan vorig weekend in de competitiematch tegen rode lantaarn Bilzen. RSCA Futsal kan opnieuw rekenen op Diogo. De Braziliaan kreeg in de competitiematch tegen datzelfde Charleroi twee gele kaarten. “Ik was vorige vrijdag geschorst tegen Bilzen. Zonder iemand te willen minimaliseren, kwam dat me beter uit. Een match tegen Charleroi is nu eenmaal belangrijker, zeker als het om een bekerwedstrijd gaat. In de cup moet je toch altijd blijven opletten. Onderschat de Carolo’s ook niet. Charleroi is op dit moment onze lastigste tegenstander. In het begin van het seizoen was dat Antwerpen, maar de Sinjoren kennen even een mindere periode. De sterkte van Charleroi? Ze hebben een brede kern met heel wat spelers die kunnen teren op hun ervaring. Technisch staan ze stevig in hun schoenen. Ik ben akkoord met u dat 0-3-voorsprong een comfortabele uitgangspositie is, maar laten we toch niet te veel aan het toeval overlaten.”