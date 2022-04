Diogo (Halle-Gooik) wint tegen Charleroi negende beker van België: “Trofee voor de hele ploeg”

Futsal eerste nationaleHalle-Gooik heeft in Houthalen voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de beker van België gewonnen. Op de 3-6-overwinning valt weinig aan te merken. Toch was iedereen na afloop het er roerend over eens dat Charleroi de show mee heeft verzorgd. Aan Halse kant was er alvast geen gebrek aan uitblinkers.

In de eerste dertien minuten had Halle-Gooik het knap lastig met de Carolo’s. Na de gelijkmaker van Bakija was het even alle hens aan dek. Grello brak de ban met een prachtig doelpunt. “Het doelpunt op zich was niet zo moeilijk. Wat eraan voorafging, was inderdaad van hoog niveau. Het was een collectieve aanval met Edu en Jelovcic. Vaak ben ik de aangever in dergelijke omstandigheden, nu mocht ik afwerken. Het bleef een hoogstaande finale. Ik wil de spelers van Charleroi zeker bij de hulde betrekken. Een aantal van hen ken ik van bij de nationale ploeg. Ik wist vooraf dat ze kunnen voetballen. Dat hebben ze in de finale ook bewezen.”

Wereldgoal

Het doelpunt van Grello was een pareltje, maar de treffer van Diogo was van wereldniveau. Ze kan enkel vergeleken worden met de lichtvoetige muziek van Mozart, een penseeltrek van Michelangelo of Vondel op voetbalschoenen. Met een lob van op de eigen speelhelft verschalkte hij doelman Idrissi. “Natuurlijk heb je bij dergelijke doelpunten wat geluk nodig, maar het was geen ‘lucky shot’. Ik zag Idrissi voor zijn doel staan en wist wat ik deed. Het was mijn negende bekerfinale, het was ook mijn negende bekerwinst. Zoals ik eerder al stelde: een bekerfinale win je, die speel je niet. Dit is een verdiende trofee voor de hele ploeg.”

Eerste trofee

Voor Steven Dillien en Edu was het hun eerste bekerwinst. Dillien glundert. “Dit zijn de momenten waar je het voor doet. Uiteraard is dit genieten. Een heel jaar hebben we hard gewerkt. Dit is een eerste beloning.” Ploegmaat Edu pikt daarop in. “Ik heb al veel mooie momenten meegemaakt, maar nooit eerder won ik in mijn lange carrière een beker. Het is dubbel zo leuk, als je in een finale kunt scoren. We mogen even genieten, maar tegelijkertijd niet vergeten dat vrijdag de play-offs al beginnen.”