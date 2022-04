Diogo (Halle-Gooik) speelt negende bekerfinale: “Finales speel je niet, die win je!”

Mister Cup

Eerder stelden we al dat Diogo enkel klassiekers rijdt, geen kermiskoersen. De cijfers bevestigen de stelling. De Braziliaan speelde in drie landen samen acht bekerfinales en won ze allemaal. Ook Grello en Roninho haalden acht keer de eindstrijd van de beker, maar zij verloren respectievelijk vijf en twee keer de eindstrijd. Diogo is meteen duidelijk in zijn verwachtingen voor het duel met Charleroi. “Finales, die speel je niet, die win je. Een gewonnen cup staat eeuwig op je palmares, een verloren finale zijn de mensen een week nadien al vergeten. Ik speelde in Portugal met Sporting drie keer de finale tegen Benfica. Dat waren stuk voor stuk heroïsche duels. Drieduizend supporters leefden weken vooraf al naar het duel toe. Je kon er eeuwige glorie verdienen die duurde tot de volgende derby. Het leuke aan een bekerfinale is natuurlijk dat één match beslissend is. Alle rangschikkingen uit de competitie mogen de prullenmand in. In veertig minuten ligt alles open. Dat zal zaterdag tegen Charleroi niet anders zijn. Reken maar dat we klaar zullen zijn, maar dat zal de tegenstander ook zeggen. Niemand bij ons zal Charleroi onderschatten.”