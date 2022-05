Diogo begint met Halle-Gooik aan finale van play-offs: “Antwerpen is een waardige tegenstander”

FutsalVoor het eerst in drie jaar worden er in het futsal weer normale play-offs afgewerkt. Ondanks die lange periode van inactiviteit lijkt de tijd weinig veranderingen met zich te hebben meegebracht. Vrijdag staan met Halle-Gooik en Antwerpen de twee beste ploegen tegenover elkaar in de finale. Het eerste duel wordt in Antwerpen gespeeld.

Vrijdag wordt in Antwerpen de eerste finalematch gespeeld. Een week later volgt de return in Halle. Indien nodig komt er een belle op woensdag 8 juni in De Bres. Diogo heeft de meeste ervaring in de spelersgroep van Halle-Gooik, als het gaat om het spelen van finales. “Uiteraard speelde ik met Sporting Lissabon steeds de finale van de play-offs in Portugal, maar ook Belgisch begint de teller aardig op te lopen. Het is al de vijfde keer dat ik Antwerpen tegenkom in de eindstrijd. In het begin van mijn carrière ontmoette ik de Sinjoren al met Action 21. Meer dan tien jaar later komen we elkaar nog altijd tegen. Ik weet nu al dat Antwerpen een waardige tegenstander is.”

Sterk geheel

Diogo heeft er geen moeite mee om de sterke punten van de tegenstander aan te duiden. “Antwerpen heeft voor ons nog weinig geheimen. Het omgekeerde is evengoed waar. Beide ploegen eindigden in de reguliere competitie op de eerste twee plaatsen en staan nu terecht tegenover elkaar. Met Amar Zouggaghi hebben ze een levensgevaarlijke pivot in hun rangen lopen. Ahmed Sababti voorstellen hoeft niet. Iedereen kent hem als de grote organisator op het veld. Met zijn ervaring laat hij de hele ploeg spelen. In de breedte is Antwerpen veel sterker geworden. De ploeg heeft bovendien het voordeel dat ze nu al enkele jaren met elkaar samenspeelt.”

Belangrijke match

Diogo beseft dat Halle-Gooik vrijdag goede zaken kan doen. “Op zich ligt de druk in dat eerste duel bij Antwerpen. Zij moeten thuis winnen. In de halve finale tegen Herentals hebben we zelf kunnen ervaren hoe belangrijk die eerste match is. Als we die winnen, neemt de druk op de tegenstander toe. Ik ga niet uit van een nederlaag, maar voor ons hoeft dat nog geen ramp te zijn. In dat geval kunnen we dat thuis twee keer rechtzetten.”