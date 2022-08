Dinsdag Omloop van de Grensstreek: Roger Verschaeve vijftig jaar later…

De Omloop van de Grensstreek is traditioneel de sportieve afsluiter van de vijfdaagse zomerkermis in Wervik. dinsdag staan 25 ploegen met beloften en elite zonder contract aan de start. Sedert vorig jaar telt deze interclub mee voor de Beker van België.

“Door allerlei wegen- en rioleringswerken in eigen stad hebben we ferm moeten sleutelen aan het parcours”, aldus voorzitter Albin Decorte van de koninklijke wielerclub Vlug en Vrij. “Vooreerst is er middenin het stadscentrum de heraanleg van de Steenakker bezig.”

“De plaatselijke ronden zien er anders uit door de werken op de hoek van de Vrede- en Ooststraat, op minder dan een kilometer van de finish. Nu komen de renners uit de Hellestraat en rijden dan linksaf naar de finish. Ook in Heuvelland zijn er werken.”

In de tuin van het Nationaal Tabaksmuseum en deels ook langs de Leieboorden in Wervik is er tot eind september de prachtige openluchttentoonstelling Coureur Local. Diverse plaatselijke wielercoryfeeën van vroeger en nu staan er centraal. Een flink deel gaat ook over de geschiedenis van destijds Gent-Wervik en nu de Omloop van de Grensstreek. Met heel mooi uitgewerkt een tijdslijn. De expositie loont alvast de moeite.

Roger Verschaeve groeide op in Geluwe en won 50 jaar geleden Gent-Wervik. Hij is trouwens de enige renner uit Groot-Wervik die deze klassieker won. Roger runt nu een zevental hotels en restaurants en is door Vlug en Vrij uitgenodigd als eregast. “Hij ging in op onze uitnodiging en rijdt mee in de VIP-bus”, zegt Albin Decorte. “We gaan hem ook huldigen.”

Molenstraat

Toen Roger Verschaeve een halve eeuw geleden won, lag de finish in de Molenstraat. “We waren met twee weg”, herinnert Roger zich. “Die andere was een pistier uit het Gentse. Ik reed van hem weg en won met zo’n 45 seconden voorsprong. Het volgend seizoen debuteerde ik bij de profs.”

Door de pandemie ging de interclub twee jaar gelden niet door. Vorig jaar eindigde het in een massaspurt. Tom Timmermans uit Vollezele haalde het toen gemakkelijk en won het volgend weekend het BK.

Jaarlijks verdeelden de organisatoren in alle brievenbussen in Wervik en deels ook in Geluwe en Komen een publiciteitsbrochure, met daarin ook nuttige info over de wedstrijd. Sedert vorig jaar is dat van huis tot huis een heel verzorgd krantje.

Een deel van het parkoers gaat richting Heuvelland en de buurgemeente Komen-Waasten. Traditioneel is er vanaf 14 uur een afwachtingswedstrijd voor Amateurs en Masters. Het rennerspark bevindt zich op het sportcentrum De Pionier. De ploegvoorstelling gaat vanaf 12 uur nog steeds door aan het stadhuis op het Sint-Maartensplein. Daar vindt om 13.10 uur de officieuze start plaats. In Heuvelland staat een dubbele beklimming van de Kemmel- en Monteberg en één keer de Rodeberg op het programma.

Mogelijks wordt dit de allerlaatste Omloop van de Grensstreek op kermisdinsdag want de organisatoren zouden maar al te graag verhuizen naar een vrijdag of zaterdag omdat er dan meer medewerkers beschikbaar zijn. “Maar alles hangt hiervoor af van de wielerkalender en wanneer het BK doorgaat”, besluit de voorzitter.

