Dino Hotic wil tegen KV Mechelen opstaan: “Union? Ik weet van niks, ik ben speler van Cercle”

Voetbal Jupiler Pro LeagueZaterdag moet Cercle Brugge tegen KV Mechelen vol aan de bak, om de weinig benijdenswaardige positie in de voorlopige rangschikking wat op te krikken. Om de motor van de Vereniging weer aan de praat te krijgen, wordt vooral naar Dino Hotic gekeken. “Ik besef dat het nog niet vlot loopt dit seizoen, maar ik ga me ook nu weer volledig geven”, verzekert de Bosniër.

Tijdens de thuiszege tegen Anderlecht hoorde Hotic bij de betere groen-zwarten, al moest hij uiteindelijk totaal leeggespeeld worden vervangen net na het enige doelpunt dat Cercle dit seizoen al kon scoren. Op Standard was hij dan weer één van de minderen, bijna even ongelukkig in zijn acties als op de openingsdag in Westerlo - waar zijn rendement in de rol van winger werd beknot.

“Maar in Westerlo speelden we als ploeg echt een rotmatch, dat was in Luik zeker niet het geval”, oordeelt Hotic. “We waren absoluut niet de mindere van Standard. De twee strafschoppen waren daar beslissend. We zijn met een bijzonder slecht gevoel van het terrein gestapt, want we voelden ons toch wel wat bekocht door de arbitrage. Maar goed, nu moeten we tegen KV Mechelen als een blok reageren.”

En dat KV Mechelen bleek in de voorbije jaren een beetje de fetisj-tegenstander van Hotic, die tegen de Maneblussers elk seizoen één keer scoorde. Thuis onder Bernd Storck in één van de vier opeenvolgende overwinningen die tot de sensationele remontada van de Vereniging leidden. Uit onder Paul Clement in een partij die drie punten opleverde. En vervolgens vanop de elfmeterstip in de 3-1-zege waarmee, zo bleek later, Cercle afscheid nam van Yves Vanderhaeghe vooraleer Dominik Thalhammer het roer in handen kreeg.

Creativiteit is heikel punt

De creativiteit van Hotic is één van de troeven van de Oostenrijker om het veeleisende pressingvoetbal van Cercle te laten renderen. Maar na het vertrek van Rabbi Matondo komt dat heikele punt nog meer op de schouders van de bij de aanhang erg populaire Hotic te liggen, van wie dan weer in de wandelgangen het gerucht gaat dat ook hij op weg zou zijn naar de uitgang bij Cercle. Met name Union zou op de loer liggen voor de kleine spelmaker, die in Brugge aan zijn laatste contractjaar is begonnen.

“Union? Daar weet ik helemaal niks van”, reageert de Bosniër. “Kijk, ik ben speler van Cercle Brugge en zolang dat het geval is geef ik me volledig voor mijn team. Punt uit. Ja, ik besef ten volle dat het dit seizoen nog niet echt lekker loopt, en ik trap een open deur in als ik zeg dat het wegvallen van Rabbi Matondo voor ons een enorme aderlating was. Met zijn snelheid en acties gaf hij ons voetbal dat extra pit. Maar met de jongens die er nu zijn, moeten we ook beter kunnen doen. Daarbij kijk ik evenveel naar mezelf als naar de anderen.”

