Dino Hotic speelt zaterdag met Cercle Brugge in Charleroi: “De beste linkervoet in België? Ik geloof in mezelf, dat wel”

VOETBAL 1ANog drie wedstrijden te gaan en Cercle Brugge is nog altijd een kandidaat om de Europe Play-Offs te halen. Al staan met Charleroi, AA Gent en Antwerp nog flinke tegenstanders te wachten. “Maar waarom zouden wij kansloos zijn”, vraagt Dino Hotic zich af. “In België kan iedereen tegen iedereen winnen, en wij mogen best in onze kansen geloven.” Ook voor zichzelf ontbreekt het Hotic niet aan vertrouwen.

Met 8 doelpunten en 10 assists kan het belang van Dino Hotic in de hausse van Cercle dit seizoen niet worden onderschat. De Bosniër kwam moeizaam onder stoom, maar is sinds de aanstelling van Dominik Thalhammer niet meer uit het team verdwenen en krikte zijn statistieken sindsdien gevoelig op. Maar hoog van de toren blazen doet hij nog altijd niet. “Ik weet hoe snel de zaken in voetbal kunnen veranderen”, geeft hij aan. “De voorbije twee jaar heb ik me hier bij Cercle steeds belangrijker mogen voelen, maar dat geeft me geen garanties voor de toekomst. Dus blijf ik liever met beide voeten op de grond.”

Cercle Brugge mag volgens Hotic echter wel ambitie koesteren om dit seizoen alsnog in de top acht af te sluiten. “Al zullen we dan wel echt top moeten zijn in onze drie laatste wedstrijden”, beseft Hotic. “Charleroi telt nog vijf punten voorsprong, we moeten zaterdag dan ook voluit voor winst gaan en zullen daarna ook nog elke wedstrijd moeten betwisten alsof het een finale betreft. Het is jammer dat we in het begin van het seizoen zoveel punten niet konden pakken die we op basis van onze prestaties zeker hadden verdiend. Maar het kan nog.”

Voetballen op een wolk

Daarbij denkt Hotic ongetwijfeld terug aan de wedstrijd die Cercle, toen gecoacht door Miron Muslic en Jimmy De Wulf, net niet kon winnen op Genk. In de slotminuut ging de zege in rook op door een late goal van Bongonda. Als Cercle toen de drie punten had gepakt, stond het nu vóór Genk in de klassering. Hotic, in de Cegeka Arena de grote uitblinker, beseft dat gedane zaken geen keer nemen. Hij stoelt zijn optimisme op de recente prestatie van zijn team, onder meer in de thuismatch tegen Kortrijk. “Het duurde tot na de rust voor we ons overwicht in cijfers konden omzetten, maar onze zege was wel oververdiend.”

“Ons voetbal stelt iedereen voor problemen, weinig teams weten raad met onze hoge pressing. Dat moeten we in de slotweken dus ook kunnen brengen”, klinkt het. “Met de snelheid van Matondo en de kracht van Denkey als extra wapens. En mijn linkervoet? Die ook, ja. Of ik de beste linkervoet van de Belgische competitie heb? Dat is niet aan mij om over te oordelen, maar ik geloof wel in mezelf, ja. Een voetballer mag en moet dat doen. Maar altijd zal ik in de eerste plaats voor het team en dan pas voor mezelf spelen. Dat weten ze hier bij Cercle maar al te goed.”

Hotic werd onlangs vader van een dochtertje Dilara en had al een zoon. “Dan voetbal je inderdaad op een wolk”, lacht de Bosniër. “Ons gezinnetje heeft het best naar de zin, ik heb ook nog een jaar contract na dit seizoen. We zien wel waar mijn toekomst ligt.”

Lees ook: voetbal in 1A