Dino Hotic met eerste hattrick ooit matchwinnaar voor Cercle Brugge in Gent: “Dit is van bij de U10 geleden”

Een oersaaie eerste en een sensationele tweede helft: AA Gent-Cercle Brugge was er eentje voor de geschiedenisboeken zondag in de Ghelamco Arena. Cercle Brugge verdubbelde quasi zijn doelpuntentotaal en het was Dino Hotic die met drie treffers de eerste zege onder de nieuwe T1 Miron Muslic gestalte gaf. “Ik kan hier alleen maar heel gelukkig mee zijn, maar graag wil ik toch de verdienste van Kevin Denkey onderstrepen”, wuifde de Bosniër de felicitaties weg.

Voor de nieuwe T1, Miron Muslic, werd het een droomdebuut als hoofdtrainer. “Maar dit was echt crazy, een rollercoaster van emoties.”

Met Dino Hotic in de hoofdrol. Minuut 59: 1-2. Minuut 76: 2-3. En minuut 89: 3-4. Drie keer stond de kleine generaal aan het kanon. Eentje met links, eentje met rechts en dan ook nog eentje vanop de penaltystip. En het had er ook nog eentje meer kunnen zijn, ware het niet dat Davy Roef de hardste trap van Hotic in de lage hoek tegen de paal aan tikte.

In de catacomben van de Ghelamco Arena werd Hotic in zijn moedertaal gefeliciteerd door de Gentse assistent-coach Daniel Milicevic, terwijl Hein Vanhaezebrouck op de hem geheel eigen wijze zijn falende verdedigers op hun tekortkomingen wees. “Heeft Cercle Brugge in de interlandbreak nog een nieuwe speler gekocht misschien? Hotic, een jongen met een gevaarlijke linkervoet. En als Denkey voor het eerst dit seizoen zowat alle duels won, heeft dat misschien ook met zijn tegenstanders te maken”, verpakte de Buffalo-coach zijn sneren heel hoffelijk.

Matchbal

Het zal Dino Hotic zelf worst wezen. Dolgelukkig was ie. “Dit is me niet meer overkomen sinds ik bij de U10 speelde”, zei hij met zin voor overdrijving. “Als prof was het in elk geval mijn allereerste hattrick. Ik heb de matchbal gevraagd en gekregen, want dit is er toch eentje om lang te herinneren.”

Dat hij de strafschop in de slotminuten van de reguliere tijd voorbij Roef trapte, was een staaltje van koelbloedigheid.

“Is hij een specialist in het stoppen van elfmeters? Dat wist ik niet, maar dat maakt voor mij geen verschil. Ik nam mijn verantwoordelijkheid. Voor mijn twee veldgoals moet ik Kevin Denkey bedanken, nadat hij de Gentse torens aftroefde en mij telkens perfect bediende.”

Na een seizoenbegin vol frustraties hoopt Dino Hotic dat Cercle Brugge nu aan de verhoopte steile opmars kan beginnen, en dat hijzelf ook vertrokken is.

“Ik weet wel waarom ik zo moeizaam onder stoom kwam”, geeft hij aan. “Door een stage met de nationale ploeg miste ik een deel van de voorbereiding bij Cercle, en het duurde even voor ik het nodige volume opbouwde om mijn waarde binnen het team te kunnen tonen.”