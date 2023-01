Dino Hotic (Cercle Brugge) valt in en scoort op KV Oostende: “Ik denk dat ik weet waarom ik uit de ploeg word gelaten”

Drie jaar geleden kwam Hotic (inmiddels 27) in januari van NK Maribor naar Cercle Brugge. De in de Sloveense hoofdstad Ljubljana geboren Bosniër maakte zich sindsdien immens populair bij de aanhang van de Vereniging, maar is daar mogelijk aan zijn laatste maanden bezig. De besprekingen over een contractverlenging verzandden. Allicht kiest Hotic komende zomer (of al vroeger?) voor een andere bestemming. “Die onderhandelingen laat ik aan mijn makelaar (Irfan Redzepagic, red) over. Mijn focus ligt volledig op de wedstrijden”, zegt Hotic. “Dat de coach me tegen Union en in Oostende niet in de ploeg zette, daar kan ik weinig aan veranderen. (grijnst) Maar je ziet dat enkele minuten soms kunnen volstaan, hé. Ik denk dat ik weet waarom ik uit de ploeg gelaten word. Zo is voetbal nu eenmaal.”