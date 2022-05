Dinis Almeida en Antwerp spelen 0-0 gelijk tegen leider Union: “Doorgaans controle, maar op het einde woog de vermoeidheid”

Net als een week eerder tegen Club Brugge gooide Antwerp-trainer Brian Priske ook tegen Union drie centrale verdedigers in de strijd. Ritchie De Laet, Dorian Dessoleil en Dinis Almeida hadden hun zaakjes lange tijd op orde, want Unions koningskoppel Vanzeir-Undav kwam in de eerste zeventig minuten amper in het stuk voor. “Het was een felbevochten match waarin we meestal de controle hadden en een paar kansen bij mekaar voetbalden”, blikte Almeida (26) achteraf terug. “De 3-5-2 waarmee we in de play-offs al twee keer uitpakten, lijkt ons dus wel te liggen, want ook in Brugge liep het best aardig. Zelf voel ik me trouwens comfortabel in deze veldbezetting. In de vorige twee seizoenen (bij het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv, red.) speelde ik wel vaker in een driemansverdediging. Nieuw is dit dus zeker niet voor mij.”