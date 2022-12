Dina Scavone verlengt en Chloe Greenwood is nieuw bij S-Bikes Doltcini

De tweede plaats op het BK in Middelkerke was geen verrassing. Scavone pakte in 2019 de nationale titel bij de juniores en dit jaar had ze zelfs uitzicht op twee medailles. Naast het zilver bij de clubteams, was ze in de slotfase ook nog in koers voor brons bij de beloften. Mede dankzij haar medaille, kreeg ze van S-Bikes Doltcini de kans om haar verblijf met een jaar te verlengen. “Ik ben blij dat ik ook in 2023 voor het team kan rijden. Ik voel me er echt thuis en ik kan er mezelf zijn, zonder enige druk. Ook de positieve sfeer in de ploeg is een prima zaak”, vertelt Scavone.

“2022 begon moeilijk. Er waren te veel ups en downs, maar naarmate het seizoen vorderde en ik meer wedstrijden kon rijden, ging het steeds beter. Ik heb toch een aantal ereplaatsen gepakt. Mijn sportieve hoogtepunt was de zilveren medaille op het BK. In 2023 zou ik me in het algemeen graag willen tonen, maar ook zeker in de grotere wedstrijden. Daarnaast wil ik eindelijk nog eens een overwinning behalen in de plaats van de tweede plaatsen.”

Jongste renster

Chloe Greenwood is nieuw bij S-Bikes Doltcini. De Kinrooise wordt meteen de jongste renster van het team want ze maakt de overstap van de juniores. Greenwood is nog maar aan haar vierde seizoen op de weg bezig want ze zat tot haar vijftiende voornamelijk op een BMX-fiets. “De weg was voor vooral een voorbereiding op het veldritseizoen. Ik ben het uiteindelijk ook leuk gaan vinden en wedstrijden beginnen rijden”, vertelt Greenwood. “De voorbije seizoenen lag de focus zelfs helemaal op de weg. Ik ben intussen ook begonnen aan studies fysiotherapie en die wil ik combineren met koersen”

“Voor mij blijft koersen iets wat ik heel graag doe en heel veel plezier mee wil beleven. Ik denk dus dat dit team een goede stap is voor mij waar ik kan groeien als renster, plezier kan hebben, en tegelijk ook mijn studie kan combineren. Sfeer binnen een groep is voor mij ook heel belangrijk en daarom sprak dit team me ook meteen aan. Ik kijk enorm uit naar volgend koersseizoen en hoop te groeien als renster, ook om de stap te verteren van junior naar de beloften.”