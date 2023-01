Din Sula is de man in vorm bij FC Knokke: “Ik droom nog steeds van hogerop te spelen, maar nu telt enkel Knokke”

voetbal eerste nationaleFC Knokke liet nog geen punten liggen in 2023. Na een 1-2-overwinning op OH Leuven B ging de kustploeg ook met 0-1 winnen op het veld van Antwerp B. In beide wedstrijden maakte aanvaller Din Sula het verschil. De Brusselse spits dikt zo zijn doelpuntentotaal aan tot twaalf stuks. Knokke klimt op tot de zevende plaats in de rangschikking van eerste nationale en ontvangt dit weekend leider Patro Eisden maasmechelen.

“We hebben duidelijk geen last van een winterdipje”, lacht Din Sula ons toe. “Met zes op zes is het fijn beginnen aan de terugronde. De weken voor de winterstop pakten we eveneens heel wat punten. Bovendien kwam die zes op zes er niet zomaar, maar met goed voetbal en na twee dominante wedstrijden. Ook in Antwerp hielden we de controle over de wedstrijd, ondanks een zwaar veld, dat goed voetbal bemoeilijkte. De kansen waren schaars, maar uiteindelijk maakten we het verschil op een vrije trap. Ik miste in eerste instantie mijn kopbal, maar de bal kwam terug voor doel via Vanraefelghem en Ghesquière, waar ik met een volley tegen de trouwen trapte. De ontlading was groot, want in de eerste helft slikte ik een gele kaart en wist ik al dat ik zo de topper tegen leider Patro moest missen. Ik wou tegen Antwerp zeker nog het verschil maken en daar ben ik in geslaagd.”

Straffe statistieken

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Sula van cruciaal belang was voor Knokke. Met twaalf doelpunten in veertien matchen beschikt de spits over stevige statistieken. “Ik ben heel tevreden met mijn huidige vorm”, bevestigt de 24-jarige aanvaller. “Al kan ik zeker niet alle pluimen op mijn eigen hoed steken. Ik heb veel te danken aan de hele entourage van Knokke, die mij deze zomer, ondanks een blessure, bij Virton kwam halen en mij de tijd gaf om te revalideren. Mijn ploegmakkers doen ook al het nodige om mij elke match in stelling te brengen. We komen goed met elkaar overeen.”

Leven aan de kust

Sula is een 24-jarige Brusselaar met Albanese roots die deze zomer naar de kust verhuisde. Hoe bevalt het leven in Knokke hem? “Geweldig. Echt waar. In de voormiddag ga ik naar Sportoase Duinenwater voor mijn dagelijkse individuele training. ‘s Avonds train ik met de groep. Als ik de tijd vind, maak ik op het strand een wandeling. Dat zicht op de zee... Werkelijk fenomenaal. Die luxe had ik niet toen ik bij Virton speelde (lacht). Verder is de verbinding met Brussel top, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Ik ben hier enorm graag, maar mijn ambities zijn geen geheim. Mijn droom om opnieuw in het profvoetbal te spelen, blijft onveranderd. Maar eerst telt enkel Knokke. We staan ondertussen zevende in eerste nationale, op vier punten van de top vijf. Er zijn nog veel punten te winnen en te verliezen in die resterende negentien matchen.”

Geschorst

In de topper tegen leider Patro Eisden Maasmechelen staat Sula dit weekend geschorst langs de kant. “Hoe Knokke mijn afwezigheid moet opvangen? Dat laat ik over aan coach Yves Van Borm. Een krak in zijn vak die ongetwijfeld een plannetje klaar heeft. Ik heb ook het volste vertrouwen in mijn ploegmaats”, besluit de goaltjesdief.

Eerste nationale: FC Knokke – Patro Eisden Maasmechelen op zondag 22 januari om 15 uur.

