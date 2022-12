Dimitri Vanhaen trekt met Dessel naar La Louvière: “Onze organisatie staat er opnieuw”

voetbal eerste nationaleVoor Dessel staan er, voor de aanvang van de winterstop, nog twee duels tegen Waalse tegenstanders op de kalender. Om te beginnen is er zaterdag de steeds lastige uitwedstrijd in La Louvière, dat in eerste nationale zicht heeft op de eerste plaats. Dessel van zijn kant puurde vertrouwen uit de voorbije wedstrijden waarin het een vijf op negen neerzette.

De Kempische formatie had in de bijna afgelopen heenronde problemen met de afwerking. Daarnaast pakte het veel tegendoelpunten. “De voorbije weken loopt het beter”, zegt Dimitri Vanhaen. “In twee van de drie wedstrijden hebben we de nul kunnen houden. Dat betekent dat de organisatie er opnieuw staat. Dat laatste heeft vooral met vertrouwen te maken. Op basis daarvan moeten we verder kunnen bouwen.”

Beloften

Dessel ontmoet dit seizoen verschillende ploegen uit de Jupiler Pro League, die in eerste nationale aantreden met hun beloften. “Bij mij zorgt het voor een dubbel gevoel”, geeft de Limburger toe. “Voor die beloften ben ik ervan overtuigd dat het een goede zaak is. Eerste nationale is voor hen een ideale competitie waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Een betere leerschool is er niet. Van onze kant ben ik niet echt een voorstander, omdat het minder aantrekkelijke affiches zijn.”

La Louvière

De uitwedstrijd in La Louvière wordt voor Dessel een serieuze opdracht. “La Louvière is al enkele jaren een vaste waarde in de bovenste regionen van het klassement”, blikt de middenvelder vooruit. “Het is een team met veel karakter. Wij moeten ervoor zorgen dat we de lijn van de voorbije weken trachten door te trekken. In het verleden gingen de hoofden vaak te snel omlaag. Tijdens onze laatste opdrachten hebben we het karakter om terug te vechten getoond.”

Winterstop

Veel tijd om van de eindejaarsperiode te genieten, is er voor spelersgroep niet. “Een winterstop van twee weken is bijzonder kort. Persoonlijk blik ik met gemengde gevoelens terug op de voorbije maanden. Mijn prestaties waren wisselvallig, vergelijkbaar met het collectief. Maar met deze ploeg moeten we de komende weken en maanden onze opmars verder kunnen zetten.”

