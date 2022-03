Dimitri Vanhaen en Dessel Sport kijken met vertrouwen naar een zwaar drieluik

VOETBAL EERSTE NATIONALE David Vignes beseft dat behoudskan­sen FC Mandel United minimaal zijn: “We hebben enkele mirakels nodig”

Eerstenationaler FC Mandel United en de buitenlandse investeerdersgroep Strive: het leek een schitterend huwelijk te zullen zijn, toen de plannen in het voorjaar van 2021 uit de doeken werden gedaan. Een klein jaar later ziet de realiteit er totaal anders uit: in plaats van profvoetbal in 1B wordt het volgend seizoen wellicht spelen in tweede nationale.

