Dimitri Peyskens traint in Spanje in goed gezelschap: “Remco Evenepoel staat al bijzonder scherp”

Tot vrijdag vertoeft Dimitri Peyskens in Spanje. “Langer blijven is geen optie, want dan zou ik bij mijn terugkeer naar ons land in quarantaine moeten. De coronasituatie in Spanje is gelijkaardig als die in Vlaanderen. Ook hier evolueren de cijfers gunstig. De Costa Blanca is bovendien niet de dichtst bevolkte regio. Bij aankomst in Spanje moest ik wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Ter plaatse verblijf ik in een B&B met verschillende appartementen. Ik zie de andere gasten enkel bij het eten, maar het gaat allemaal om renners die eveneens getest zijn. De omgeving is dus veilig.”