Dimitri Peyskens start zaterdag in Volta Limburg Classic: “Limburgse hellingen passen beter bij mij”

Wielrennen U23 Robin Orins na zesde plaats in Gent-Wevelgem U23: “Misschien verspeelde ik onderweg te veel energie”

In de finale van Gent-Wevelgem voor beloften was Robin Orins (21) één van de toonaangevende figuren. De renner van het Lotto Dstny Development Team reed als zesde over de streep. De zege ging naar de Oost-Vlaming Gil Gelders van het Soudal-Quick.Step Devo Team.