Dimitri Peyskens gaf Brugge-De Panne kleur: “In het peloton koekeloeren had weinig zin”

Dimitri Peyskens nam zelf het initiatief om weg te geraken met de vroege vlucht. “Onmiddellijk na de start trok ik al in de aanval. Ik zou wel zien wie er meeging. Uiteindelijk bleken dat Jens Reynders en de Italiaan Enrico Battaglin te zijn. De kopgroep had beter wat uitgebreider geweest. Nu was het snel weer eenieders beurt om de kop te nemen. Battaglin zat er in de finale door. Bij het ingaan van de laatste ronde wilden Reynders en ik versnellen, omdat het peloton ons op de hielen zat. De Italiaan nam niet meer over. Nadien bleek dat zijn bobijn op was. Het was een zware dag, maar ik heb me geamuseerd. Waarom ik zo vroeg aanviel? In het peloton koekeloeren had weinig zin. Iedereen wist dat de sprinters aan het feest zouden zijn. Door mijn aanval was de ploegleiding tevreden. De ploeg kwam uitgebreid in beeld en in de sprint hadden we twee man bij de top vijftien. Stanislaw Aniolkowski werd elfde, Timothy Dupont veertiende.”