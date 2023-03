Dimitri Lavalée zegeviert met KV Mechelen tegen zijn ex-ploeg: “Die VAR-interventie? Ik had op het moment zelf niets gezien”

We spoelen meteen door naar minuut 80. Da Cruz kopt de bal tegen de elleboog van STVV-speler Hara. Enkele tellen later gaat de bal buiten en luistert scheidsrechter Smet naar de VAR. Na het bekijken van de beelden geeft hij een strafschop aan KV Mechelen. “Ik had op het moment zelf niets gezien”, vertelde Lavalée na afloop. “Toen de scheidsrechter aan het luisteren was naar de VAR, gingen enkele spelers, van beide ploegen, naar de oorzaak van de VAR-interventie vragen. Ik kan het standpunt en de frustratie bij STVV goed begrijpen.”

Want deze partij verdiende eigenlijk geen winnaar. KV Mechelen had het een hele namiddag lastig om een echte doelkans bij elkaar te voetballen. “STVV is een moeilijk bespeelbare ploeg. En ik weet waarover ik spreek (Lavalée speelde van januari 2021 tot juni 2022 voor STVV, red.). Het is een goed georganiseerd team, met bijna de beste defensie van het land.”

Research leert ons dat alleen Genk en Antwerp minder goals incasseerden. “We wisten dat we niet veel kansen zouden afdwingen. Steven (Defour, red.) gaf ons aan de rust mee dat we te slap waren in de duels en dat we attenter moesten zijn op de tweede bal. In balbezit moesten we dan weer geduldiger zijn.”

Dankzij deze zege, en de waarschijnlijke drie punten van in Charleroi, is Mechelen nu helemaal weg uit de gevarenzone. “Ik denk dat we nu wel mogen zeggen dat we gered zijn. We kunnen de focus nu naar boven verleggen. Er staan nog vijf wedstrijden op het programma. We zullen elke match aanvatten met het idee dat we kunnen winnen. Het doel is om die top acht te halen en dat is nog altijd mogelijk. Ik ben van nature een winnaar en geloof dan ook in die doelstelling.”

Is die ambitie ook realistisch? De afstand tussen Malinwa en Cercle Brugge, de nummer acht, is nog speelbaar. Al staan Charleroi, Anderlecht en OH Leuven daar wel nog tussen. Bovendien spreekt de kalender, met wedstrijden tegen Union, Club Brugge, OHL, Gent en Anderlecht, niet bepaald in het voordeel van Mechelen.

