Dimitri Lavalée (STVV): “Vooral balen na die late gelijkmaker”

Debuut van Dimitri Lavalée (24) in de Ghelamco. Zonder matchritme op het hoogste niveau bij Mainz, werd hij door Maes meteen in de basis gedropt tegen Gent. “Ik ben best tevreden over mijn wedstrijd”, aldus Lavalée. “Maar die late gelijkmaker smaakt nog steeds bijzonder zuur.”

Als er één onzekere factor was binnen het team van Maes voor de aftrap, dan was het wel Lavalée. Zou die de rol van de pas vertrokken Garcia goed kunnen invullen? De jonge Belg en huurling van Mainz 04, die daar enkel bij het tweede in de lagere reeksen aan de bak kwam, ontgoochelde echter allerminst. “Ik ben best tevreden van mijn match zegt de Luikenaar. “Natuurlijk is het altijd wat aanpassen in een nieuw team. Maar met een ervaren gast als Jorge Teixeira aan mijn zijde, mag dat geen probleem zijn. We verstaan elkaar, we praatten de hele match door.”

Maes tevreden over Lavalée

Lavalée, die Standard op een blauwe ochtend in januari van vorig jaar totaal onverwacht verliet voor het Duitse Mainz maar daar niet aan de bak kwam, wil in Sint-Truiden zoveel mogelijk matchen spelen en zijn carrière toch wat herlanceren. Maes is tevreden met zijn nieuwe poulain. “Natuurlijk had ik hem graag wat meer tijd gegund. Maar door het vertrek van Garcia moest ik hem wel zetten. Ik had al op training gezien dat al wat hij deed aan de bal af is. Maar een echte wedstrijd is natuurlijk iets anders. Wat ik van hem vond? Wat me het meest angst inboezemde was zijn verdedigend werk omwille van de snelheid van de Gentse spelers. Lavalée begon aarzelend, had het de eerste twintig minuten wat moeilijker, maar groeide snel in de match. Dit komt helemaal goed, zeker met een ervaren kerel als Teixeira in zijn buurt.”

Op naar Cercle

Lavalée heeft de trein alvast niet gemist en kan nagenoeg zeker zijn van een basisplaats, ook de matchen die er komen. Maar dat belet hem niet om nog ‘s terug te komen op die late goal in blessuretijd in de Ghelamco. “Jawel, we mogen fier zijn op onze prestatie tegen een toch wel goede tegenstander. Er zat een perfect avondje aan te komen, tot die late tegengoal. Ja, het was stil in de kleedkamer. De ontgoocheling was enorm. Wat dacht je? Maar om te treuren is er geen tijd. Want Cercle Brugge lonkt.”