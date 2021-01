Dimitri Geerolf (SK Oostnieuwkerke): “Onze eigen jongeren laten doorstromen is en blijft onze ambitie”

SK Oostnieuwkerke maakt sinds dit seizoen opnieuw deel uit van het provinciale voetbal want het avontuur in de toenmalige derde amateurklasse was van korte duur. Voorzitter Dimitri Geerolf had dan ook geen moeite met de buiteling naar eerste provinciale en hoopt dat SK Oostnieuwkerke een financieel gezonde club blijft met vooral oog voor de eigen jeugd.

“We hebben nog niet veel plezier beleefd aan onze terugkeer in de hoogste provinciale reeks”, weet de Oostnieuwkerkse preses. “We maakten tabula rasa met het verleden en zijn aan een nieuw hoofdstuk van ons verhaal begonnen. Spijtig dat we dit seizoen onze nieuwkomers nog niet zo vaak aan het werk zagen want we speelden tot op heden slechts vier wedstrijden. Ook voor onze nieuwe coach Johnny Nierynck werd het een wat vreemde rentree bij ons.”

Een rustig beleid met oog voor de jeugd

Ook in Oostnieuwkerke is het duidelijk dat alle pijlen op volgend seizoen moeten gericht worden. “We blijven met onze coach Johnny Nierynck doorgaan. Hij is een heel ervaren trainer en kan zijn voetbalkennis goed overbrengen op de spelersgroep. Wij willen naar volgend seizoen toe ook een goede en strijdvaardige ploeg tussen de lijnen brengen en onze eigen jeugd verder kansen geven. De voorbije jaren konden al heel wat jonge jongens van het grote werk bij ons proeven en was het eerste elftal vaak een opstapje voor hen naar hogere reeksen toe. Wij hebben daar geen probleem mee, integendeel. We zijn als club fier dat we jonge voetbaltalenten speelkansen kunnen aanreiken en hen de kans geven door te groeien naar een hoger niveau. Nog altijd blijven we trouw aan die visie en ook onze trainer staat volledig achter onze jeugdpolitiek. Nu ook zijn er enkele jonge spelers die straks de club zullen verlaten. Zo kunnen doelman Thomas Vercruysse en Maarten Houthoofd volgend seizoen aan de slag bij derdenationaler Anzegem.”

Uitkijken naar enkele nieuwkomers

“Naar volgend seizoen toe zijn we uiteraard al druk in de weer”, stelt Dimitri Geerolf tot besluit. “Enkele spelers tekenden reeds bij en momenteel zitten we aan een kern van een zestiental spelers. De talentvolle Thibaut Degomme plukten we weg bij Torhout KM en doelman Jasper Meeuws keert terug naar Oostnieuwkerke. Verder zullen we ook nog toeslaan wanneer er zich nog opportuniteiten voordoen.”