Dimitri Delorge (Tempo Overijse) blijft voorzichtig bij plan om te herstarten op 14 februari: “Niet te vroeg victorie kraaien”

“Ik ben heel tevreden dat er weer een datum is om te herstarten”, zegt trainer van Tempo Overijse, Johan Lauryssen. “Ik hoop wel dat dit enkel door zal gaan met publiek en kleedkamers en kantines die open zijn. Ik vind deze beslissing (alleen de heenronde van vijftien speeldagen wordt afgewerkt, red.) meer realiseerbaar dan, toen er werd voorgesteld om tussen 9 januari en 6 juni 27 wedstrijden te spelen.”

“Hoe het momenteel met de kern gaat? Ik hoop goed. De spelers waren de voorbije periode zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid, conditie en gewicht. Binnenkort krijgen ze weer een loopschema, wat gecontroleerd wordt met Polar. Daarna krijgen we hopelijk opnieuw een soort voorbereiding met collectieve trainingen en oefenmatchen.”

Afwachten

“Enerzijds ben ik positief dat er een ‘beetje’ duidelijkheid is en we opnieuw een trainingsdoel hebben”, vult kapitein Dimitri Delorge aan. “Anderzijds is het nog onder voorbehoud van opening van kantines én de beslissing van het Overlegcomité dat in januari samenkomt, meen ik te lezen. Dus ik ga nog niet te vroeg victorie kraaien.”

“Of het de juiste beslissing is? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat trainen en matchen spelen zeker op een veilige manier kan”, gaat Delorge voort. “Het gaat hem vooral om samen in de kleedkamers en de bus zitten, maar als ik nu zie dat de cijfers weer stagneren en zelfs stijgen bij de jeugd, dan vraag ik me toch af of we er binnen een maand beter voor zullen staan.”

Quote Ik wil heel graag weer voetballen, maar alles op drie maanden spelen, is ook niet fijn. Het geeft ook geen mooi en eerlijk verloop van de competitie Dimitri Delorge, kapitein Tempo Overijse

“Ik wil heel graag weer voetballen, maar alles op drie maanden spelen, is ook niet fijn. Het geeft ook geen mooi en eerlijk verloop van de competitie. Als we half februari niet halen, dan moet het voor mij en veel van mijn ploegmaats niet meer. Anderzijds ben ik wel benieuwd waar we uitkomen met deze ploeg, want de laatste matchen draaide het echt goed.”

Weer in de flow?

Tempo Overijse zat aan een zeven op negen. “Of we meteen weer in die flow kunnen geraken? Dat zou normaal wel moeten kunnen. Je moet niet meer zoeken naar het ideale systeem of de ideale posities en hoeft geen spelers meer in te passen. Het blok stond prima. De gekwetsten gaan weer fit zijn. Iedereen zal scherp zijn om er het beste van te maken”, besluit Delorge. “Als iedereen zijn vorm terugvindt, reken ik opnieuw op goede resultaten.”