Dimitri Delorge schenkt Tempo Overijse in blessuretijd de zege tegen Melsele: “Het had ook makkelijker gekund”

“Ik denk dat we het onszelf weer heel moeilijk gemaakt hebben door twee doelpunten te makkelijk weg te geven”, doet Dimitri Delorge de analyse. “De eerste tegengoal kwam er door een gebrek aan focus op een lange bal, de tweede door een te trage omschakeling na een hoekschop voor ons waarbij we de aanvaller te makkelijk naar doel laten trappen.”

“De 1-2 was op slag van rust, dus dan moet je vol aan de bak en proberen de bakens te verzetten. Voetballend was het lastig om hun muur te slopen. Uiteindelijk viel de bal dan toch nog tweemaal goed. Op deze manier winnen, is natuurlijk fantastisch, maar het had ook makkelijker gekund.”

Feestje na afloop

Het was aanvoerder Delorge zelf die de 3-2 wist te maken. “Dat was leuk natuurlijk, maar op zich niet belangrijk wie de winnende treffer maakte. Ik was vooral blij voor iedereen, zeker omdat er nadien nog een feestje gepland was en daar wil je niet heen met een nederlaag of gelijkspel.”

“Dat feestje was extra leuk door de overwinning. Er is gefeest tot in de vroege uurtjes. Je voelt dat er weer iets leeft in de club en dat doet veel deugd na een periode van een paar mindere seizoenen.”

“Wat er ons dit seizoen nog rest? Ik denk dat iedereen wel uitkijkt naar een eventuele eindronde, maar de focus lag op een rustig seizoen zonder zorgen. Het seizoen is dus al meer dan geslaagd. Alles wat er in de eindronde gebeurt, is bonus en wordt hoe dan ook een mooie en leerrijke ervaring.”

Nog een paar keer alles geven

“Dat het de laatste weken wel al vaker met de hakken over de sloot was? Ja klopt, enerzijds door de stugheid van de tegenstanders en de ietwat verdedigende instelling. Anderzijds is de frisheid en het tempo wel wat uit ons spel verdwenen. Misschien omdat we toch sinds mei al bezig zijn en we voor het eerst in drie seizoenen weer een volledig seizoen zullen afwerken. Nog een paar keer de batterijen opladen en dan zien we wel wat er uit de bus komt.”

“Uitkijken naar het einde? Dat klinkt te negatief. Er is misschien wat vermoeidheid, maar er komen nog enkele leuke matchen aan en daarin moeten we nog een paar keer alles geven om het seizoen in schoonheid af te sluiten”, besluit Delorge.