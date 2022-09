Dimitri Delorge schenkt Tempo Overijse de zege op bezoek bij Jong Lede: “Het was niet mooi, maar wel drie belangrijke punten”

“Een moeilijke en gesloten match op een moeilijk bespeelbaar veld”, zegt Dimitri Delorge. “We wisten dat we niet het voetbal gingen kunnen brengen dat we wilden brengen en dat het meer op karakter ging zijn. Dat wisten we ook nog van vorig seizoen.”

“In een gesloten eerste helft vonden we moeilijk de openingen. We konden wel scoren op een hoekschop die aan de eerste paal verlengd werd en door Cocchiere werd binnengekopt. Na de rust wilden we meteen op zoek gaan naar de 0-2 en kregen we een goeie kans via De Jonge. Toch werd het 1-1 na een strafschop. Of de fout binnen of buiten de 16 was, is voer voor discussie.”

“Nadien konden we opnieuw druk zetten en na een flankvoorzet kwam de bal uiteindelijk bij mij terecht en kon ik de 1-2 naast de doelman binnenschuiven. Opdracht volbracht. Het was niet mooi, maar wel drie belangrijke punten.”

Voetjes op de grond

Zo boekt Tempo Overijse alweer een overwinning. “Alles gaat inderdaad naar wens. Dit is een hele mooie start, maar we blijven met de voetjes op de grond. Qua spel hebben we goeie momenten, maar ook zeker nog momenten dat we beter kunnen en moeten doen.”

“Deze matchen wonnen we vorig seizoen ook. Het was vooral in de topwedstrijden dat we punten lieten liggen, maar we kunnen na een minder moment wel sneller schakelen en de rust bewaren. Als we blijven voetballen, komen de kansen en de goals wel automatisch.”

Quote Ik doe wat ik in die fases moet doen: mijn moment goed kiezen om voor de goal te verschij­nen Dimitri Delorge

“We hebben momenteel weinig nodig om een goal te maken. We hebben als groep zeker stappen gezet, na een sterk seizoen vorig jaar én een sterke eindronde. We hebben aan maturiteit gewonnen.”

“Dat de aanvoerder de ploeg weeral op sleeptouw nam? Dat is veel gezegd. Ik doe wat ik in die fases moet doen: mijn moment goed kiezen om voor de goal te verschijnen. Dat lukt in deze seizoenstart aardig, maar wie scoort maakt niet uit zolang we winnen, is het prima”, besluit Delorge.

Lees ook: meer voetbal in 3NA