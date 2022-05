Dimitri Delorge en Tempo Overijse zien Lebbeke promoveren: “Twee kantelpunten die telkens in ons nadeel vielen”

voetbal eindronde derde nationaleTempo Overijse heeft zich zaterdagavond in eigen huis niet kunnen verzekeren van promotie naar tweede nationale. Lebbeke was dankzij hattrickheld Van De Velde met 0-3 te sterk. De ontgoocheling was groot bij de Overijsenaren, maar afgelopen is het seizoen zeker nog niet.

“Ik denk dat we tot minuut 47 de perfecte eerste helft speelden”, zegt Dimitri Delorge. “We waren de betere en de gevaarlijkste ploeg. We kregen toch twee à drie goede kansen. Hun keeper hield er met een fantastische redding de 1-0 uit en een paar minuten later - op slag van rust - werd het 0-1. Na de pauze hetzelfde scenario: wij misten de 1-1 en op de tegenaanval werd het 0-2.”

“Twee kantelpunten die telkens in ons nadeel vielen. We wisten dat het van details zou afhangen, dus dat is zeer jammer. Daarna vielen we met 10 (doelman kreeg rood, red.) en werd het nog 0-3. Lebbeke speelde de match heel volwassen uit. Op basis van het seizoen is het natuurlijk een verdiende promovendus.”

Quote Het was een topseizoen. De taart en de slagroom waren er al, enkel de kers ontbrak Dimitri Delorge

“De teleurstelling was uiteraard groot. Enerzijds weet je wel dat je misschien wel de sterkste tegenstander hebt geloot en het is hen zeker gegund. Maar als je ziet wat voor een eerste helft we weer op de mat brachten. Zonde. Het was een topseizoen. De taart en de slagroom waren er al, enkel de kers ontbrak.”

Delorge heeft er een uitstekend seizoen opzitten. “Ik ben best tevreden. Ik heb 27 van de 30 matchen gespeeld, best veel als je weet dat ik sinds januari toch wat sukkelde met mijn adductoren. Negen goals op één seizoen was me nog nooit overkomen. Het was globaal een fijn seizoen met een zeer fijne en kwalitatieve groep en dat weerspiegelde zich dan ook meermaals op het veld.”

Nog een kans

“Dat er nog een kans is voor jullie? Dat hangt af van de zaak Moeskroen. Het fijne weet ik er niet van. We gaan in elk geval proberen er nog twee mooie matchen van te maken en het seizoen in schoonheid te eindigen. Dat zijn we verplicht aan de club en de supporters. En wie weet.”

“Nu zaterdag ontvangen we Pelt. Verliezen betekent het einde van de eindronde. Winnen is nog een duel op woensdag 18 mei, wel op verplaatsing. Die winnaar zou geloof ik kunnen promoveren indien Moeskroen geen licentie voor nationaal voetbal behaalt”, besluit Delorge.

Tempo Overijse: De Vriendt, De Maeyer, Verdoodt (80' Ziwa), Van Dyck (65' Van Gijzeghem), Delorge, Cocchiere, Dehond, Maluka, Focant, De Groodt, Vandervondelen (74' De Jonge).

Lebbeke: Aeyels, De Coeyere, Van Damme, Monday Ajayi (88' Pieren), Martin, Schuddinck, De Vlieger, Sey, De Pauw, Loriers, Van De Velde.

Doelpunten: 45' Van De Velde (0-1), 49' Van De Velde (0-2), 66' Van De Velde (0-3).

Geel: De Vlieger, Lauryssen, De Cuyper.

Rood: 64' De Vriendt, 70' Lauryssen (T1 Overijse, 2x geel).

