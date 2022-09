Dimitri Delorge en Tempo Overijse zetten Kalken opzij ondanks “slechtste halfuur dat ik in drie jaar heb gezien”

“We mogen tevreden zijn met de zes op zes", steekt Dimitri Delorge van wal. “In vergelijking met vorig seizoen hebben we nu onze start niet gemist en hebben we al vijf punten meer.”

“Toch moeten we even stilstaan bij ons eerste halfuur van afgelopen zondag. Dat was het slechtste - samen met onze eerste helft in Oostkamp vorig seizoen - wat ik in drie jaar bij Tempo Overijse tempo heb gezien: weggeefgoals, geen enkel duel winnen en foute en te moeilijke oplossingen in balbezit. Kalken troefde ons af op alle vlakken. De trainer greep in met een vroege wissel, maar had op dat moment iedereen kunnen wisselen.”

“We zijn echter rustig gebleven omdat Kalken dat tempo nooit zou kunnen vasthouden én omdat we dit seizoen niet veel nodig hebben om te scoren. Eerst scoorde ik met het hoofd na een lange inworp en even later na een mooie actie en voorzet van Maluka. Meteen na de rust werd het 2-3 en hadden we de match volledig onder controle.”

Mentale opsteker

“We hebben vorig seizoen ook een paar ‘uitzichtloze’ situaties omgebogen. We panikeren niet snel en weten dat als we blijven voetballen de kansen wel komen. Mentaal is dit dus zeker een opsteker waarvan we als groep weer dat tikkeltje sterker worden.”

“De belangrijkste les is dat we niets cadeau zullen krijgen. Iedereen roept ons uit als titelfavoriet en start met het mes tussen de tanden en veel enthousiasme tegen ons. Aan ons om daar mee om te gaan en scherper en geconcentreerder te starten, zeker op verplaatsing.”

“Dat de aanvoerder vlot blijft scoren? Hoe ouder ik word, hoe vlotter ik de goal weet te vinden. (lacht) We spelen nu wel al een tijdje samen met de meeste spelers en hebben sterke flanken die veel voorzetten in de box droppen. Het is aan mij en Cocchiere om aan te voelen waar en wanneer we er dan moeten zijn. Dat lukt in 2022 inderdaad wel heel erg vlot.”

“Hoe ik vooruitkijk? We willen het als groep minstens even goed doen als vorig jaar. Iedereen, zowel op als naast het veld, heeft genoten van vorig seizoen en die prestatie willen we zeker evenaren. De reeks is grondig veranderd, dus het is zeer lastig om voorspellingen te doen. Het belangrijkste is dat we onze start niet gemist hebben en hopelijk kunnen we nog lang doorgaan op dit elan”, besluit Delorge.

