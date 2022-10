Dimitri Delorge en Tempo Overijse pakken uit tegen Aalter: “Ik hoop dat we weer gelanceerd zijn”

“Iedereen verwacht van de leider steeds een uithaal tegen de laatste, maar vaak zijn die wedstrijden helemaal niet makkelijk”, blikt Dimitri Delorge terug. “We wisten dat we scherper aan de wedstrijd moesten beginnen dan de vorige twee (3-2-nederlaag en 2-2-gelijkspel) en dat we een hoog tempo moesten opleggen.”

“Ik ben dan ook zeer blij met onze eerste zestig minuten. Behoudens de te gemakkelijk weggegeven gelijkmaker speelden we zo goed als perfect met veel kansen en veel goals. Nadien verwaterde ons spel en sloop er wat nonchalance in, maar globaal bekeken zetten we een prima prestatie neer.”

“Ik ben soms zelf verbaasd dat ze er zo vlot blijven ingaan, maar het is uiteraard fijn dat ik de ploeg ook op die manier op sleeptouw kan nemen. Maar ik blijf erbij: wie scoort is niet belangrijk, zolang we winnen, is het prima.”

Periodetitel

“Dat het belangrijk was om weer aan te knopen met een zege? Natuurlijk, maar we hebben niet aan onszelf getwijfeld. We zijn sinds juli bezig en hebben twee officiële wedstrijden verloren: uit bij Lokeren in de beker en in Voorde-Appelterre. Uit bij de tweede in de stand kan je verliezen, ook al was de manier waarop uiteraard zuur en vorige week kenden we een offday. Zulke wedstrijden heb je soms in een seizoen. De prestatie en de doelpunten waren er zaterdag, dus ik hoop dat we weer gelanceerd zijn.”

“Wat er na de wedstrijd gezegd werd? Dat we tevreden mochten zijn over de prestatie en dat we nu naar Anzegem trekken om de eerste prijs - eerste periodetitel - van dit seizoen binnen te halen. Of dat een doel was? Bij aanvang van het seizoen niet per se, maar als je start met 18 op 18 moet je er wel voor gaan.”

“De prijzen worden pas in april of mei uitgedeeld, maar de periodetitel geeft wel al garantie op de eindronde. Het biedt toch een stok achter de deur moest je een paar weken een dipje kennen of wat pech hebben”, besluit Delorge.

Tempo Overijse: Van Den Driessche, De Maeyer, Verdoodt, Sarkic (55’ Van Dyck), Van Den Steen, De Doncker, Delorge, Cocchiere, Dehond, De Jonge (62’ Maluka), Houssane (76’ Lachapelle).

Aalter: Jean Paul Ekongolo, Waegebaert, De Coninck, Hoornaert (65’ Heyndrickx), Smessaert (84’ Verstegen), Verplancke, Vandesteene (60’ De Cock), Janssens, Vyvey, Berghmans (65’ Coens), Vermandere.

Doelpunten: 10’ Delorge (1-0), 30’ De Coninck (1-1), 33’ Cocchiere (2-1), 42’ De Doncker (3-1), 45’ Houssane (4-1), 46’ Houssane (5-1), 84’ Coens (5-2), 90’ Delorge (6-2).

