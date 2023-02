Dimitri Delorge en Tempo Overijse maken zich op voor topper tegen Voorde-Appelterre: “Het is voor dit soort matchen dat je het doet”

voetbal derde nationale AIn derde nationale A staat dit weekend dé topwedstrijd tussen nummer 1 Voorde-Appelterre en eerste achtervolger Tempo Overijse op het programma. In de heenronde trok de huidige leider met 3-2 aan het langste eind. Krijgen we zaterdag opnieuw een spektakelstuk?

De Overijsenaren hopen op veel supporters en leven al een tijdje hard toe naar de topper. “Er is wel wat gezonde nervositeit, maar dat is normaal”, stelt aanvoerder Dimitri Delorge. “Het is voor dit soort matchen dat je het doet, dus we kijken er zeker naar uit: veel volk, ambiance en twee sterke ploegen tegen elkaar.”

“Er is inderdaad veel om te doen, maar allesbepalend is deze wedstrijd zeker nog niet. Er zijn hierna nog acht belangrijke en moeilijke wedstrijden. De winnaar krijgt wel een enorme mentale boost. Wij kunnen hen met een één op negen opzadelen en zelf zestien op achttien pakken. Daar hadden we begin januari onmiddellijk voor getekend.”

Alle ingrediënten aanwezig

“Waar de sleutel zal liggen? Dat is moeilijk om te zeggen. Beide teams spelen in een andere veldbezetting. In de heenwedstrijd kenden we in de eerste helft heel veel moeite en kregen we weinig voet aan de grond, maar konden we hen in de tweede helft wel tegen het eigen doel drukken.”

“Ik neem aan dat beide ploegen elkaar voldoende gescout hebben om te weten waar de sterktes en zwaktes liggen. Wij zullen een plan hebben en zij ook. Wie dat het beste tot uitvoering kan brengen, zal de match winnen.”

“Of ik een zeer gesloten wedstrijd verwacht? Twee voetballende ploegen op een mooi veld en met veel publiek. Dat zijn allemaal ingrediënten om er een leuke en open wedstrijd van te maken, dat was het in Voorde immers ook.”

Anzegem

Opschudding deze week toen bekendraakte dat reeksgenoot Anzegem niet meer in actie komt. Dat las je hier. “Dat was een onaangename verrassing. Voor Nieuwjaar hadden ze reeds problemen, maar dat ze er nu vroegtijdig uitstappen, had ik niet meer verwacht, ook al is het nieuws nog niet honderd procent bevestigd.”

“Ik hoop toch dat ze het seizoen afmaken. Het zou doodjammer zijn dat wij hierdoor één punt meer verliezen dan Voorde-Appelterre en Hamme. Maar goed, gelukkig blijft de schade wel beperkt.”

“Dat de wedstrijd van dit weekend daardoor wel nog belangrijker geworden is? Natuurlijk willen we deze match graag winnen. Enerzijds mentaal, maar ook om het zure verlies in Voorde-Appelterre, in de absolute slotseconde, door te kunnen spoelen. Aan verliezen denken we sowieso niet, maar het kampioenschap is ook na zaterdag nog verre van gespeeld”, besluit Delorge.

Lees ook: meer voetbal in 3NA