Dimitri Daeseleire volgend seizoen T1 van SK Londerzeel: “Dankbaar dat de club mij de kans geeft op een stevig niveau te mogen debuteren als trainer”

De opvolger van Stijn Geys, die komend seizoen derdenationaler ASV Geel onder zijn hoede neemt, is bekend: rechtsback Dimitri Daeseleire ruilt in de zomer zijn plunje van speler van SK Londerzeel in voor dat van hoofdcoach. Een debuut in het trainerschap voor de ex-prof van Racing Genk, STVV, OH Leuven en Antwerp en dat vraagt natuurlijk om een woordje uitleg.

Voor de in mei 33 jaar wordende Daeseleire nam alles een week geleden een onverwachte wending: “Initieel was het mijn bedoeling om SK Londerzeel op het einde van het seizoen te verlaten als speler. De afstand van mijn woonplaats in Ekeren in combinatie met het werk, maakte het toch soms pittig. Bovenop het fysiek in orde blijven. Ik was er nog niet meteen uit wat ik verder in het voetbal ging doen, maar het was wel altijd de bedoeling om ergens als T1 aan de slag te gaan. Getuige het behalen van mijn UEFA A-diploma enkele jaren geleden al. Ineens kwam dan vorige week de mogelijkheid om daarover te praten met het bestuur van Londerzeel. Een heel goed gesprek was dat waarbij we er eigenlijk snel over uit waren dat ik Stijn Geys ga opvolgen.”

Groot voordeel

“Soms komen er bepaalde zaken op je af die je niet mag laten schieten hoor ik wel eens vaker”, gaat Daeseleire voort. “Dit is er zo één van. Ik ben de club dankbaar dat ze mij deze kans willen geven want tweede amateur is toch wel een stevig niveau om te debuteren als trainer. Het is natuurlijk ook een groot voordeel dat ik de club ken en de club mij. Een lange introductieronde zal normaal niet nodig zijn. Er gaan inderdaad heel wat spelers de club verlaten, maar we gaan er wel alles aan doen om nog zoveel mogelijk spelers te overtuigen om toch nog te blijven. Er is nu voor iedereen binnen de club meer duidelijkheid en dat mag je toch niet onderschatten.”

Meer schwung

“Maar zelfs als dat niet het geval is, moet het de bedoeling zijn om de spelersgroep te verjongen en er terug wat meer schwung in te krijgen. Zonder daarbij het belangrijke evenwicht met enkele ervaren pionnen uit het oog te verliezen. Zelf hoop ik daarin met mijn enthousiasme mijn steentje toe bij te dragen om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Ook voor de supporters.”

U23 KV Mechelen

“Maar dat is natuurlijk toekomstmuziek. Eerst wil ik mijn laatste twaalf wedstrijden als speler nog in stijl afsluiten. Te beginnen nu zondag al met de komst van de U23 van KV Mechelen. Ook al boekten we afgelopen weekend een knappe en belangrijke derbyzege, het is niet dat we nu languit achterover kunnen leunen. We zullen toch nog de nodige punten moeten pakken om helemaal zeker te zijn van het behoud. We hadden voor het seizoen inderdaad op meer gehoopt, maar het is nu zo. Alles staat wel nog heel dicht bij elkaar dus er is nog zeker nog wel wat mogelijk. Maar dan gaan we zoals gezegd nog wel de nodige driepunters moeten pakken en liefst dit weekend al.”