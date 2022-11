Dimitri Daeseleire (SK Londerzeel) met vertrouwen naar Racing Mechelen: “Goede lijn van de voorbije weken doortrekken”

Daar waar SK Londerzeel met een knappe zeven op negen in de rugzak en het nodige vertrouwen naar Mechelen afzakt, bleven de punten bij de thuisploeg de voorbije weken uit met één op twaalf. Toch wil de ervaren Daeseleire van geen onderschatting weten: “Ik vind het allereerst een goede zaak dat Racing Mechelen erbij is gekomen in de reeks. Een traditieclub en gewoon een leuke affiche om te kunnen spelen. Ook al hebben zij de laatste tijd wat minder punten gepakt, ik ga geen uitspraken doen dat het nu een goed moment zou zijn voor ons om daar de volle buit te gaan rapen. Want het kan zo snel keren. Feit is wel dat wij de laatste weken een bepaald niveau hebben gehaald waarmee je toch liever naar Racing trekt dan enkele weken terug.”

Broodnodig

“Want we kunnen er niet om heen dat we een vrij slechte tot slechte start kenden”, gaat de flankverdediger voort. “Toch vind ik nog altijd dat we tot dusver één keer echt verdiend verloren, thuis tegen City Pirates. In de andere matchen waarin we punten lieten liggen, was het vaak nipt. Maar wel vaak nipt in ons nadeel. Dat zijn we nu de laatste weken aan het omkeren en dat is knap. Want het is niet evident om eens je daar vanonder bengelt, dat om te keren. Maar we hebben het wel gedaan al was dat ook gewoon broodnodig. Ook omdat ons niveau ook wel omhoog aan het gaan is en we vaker op het einde van de match nog dat tikkeltje extra doen. Dat werpt nu dus zijn vruchten af.”