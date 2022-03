Dimitri Daeseleire en SK Londerzeel voor komst van subtopper Belisia Bilzen: “Willen het seizoen nog in schoonheid afsluiten”

“Met Belisia treffen we dit weekend een ploeg die in een heel goede vorm zit”, opent Daeseleire. “Dat bewezen ze op de vorige speeldag nog tegen Hoogstraten en dat wil toch wat zeggen. Ze verloren ook al heel erg lang niet meer. Makkelijk zal het dus niet worden, maar dat is eigenlijk geen enkele match voor ons al geweest in de terugronde.”

Spannend

“Een specifieke verklaring daarvoor is moeilijk te vinden. Ik denk dat het eerder een samenloop van omstandigheden is waarom we de lijn van in de heenronde niet hebben kunnen doortrekken. De matchen die we voor Nieuwjaar nipt wonnen of waar we nog een gelijkspel uit de brand wisten te slepen, verliezen we nu nipt. Van het kastje naar de muur zijn we nooit gespeeld. Matchen van Londerzeel zijn ook bijna altijd spannend tot het einde. Maar de laatste weken dus al te vaak in ons nadeel jammer genoeg.”

“Je merkt voorts ook dat het een lang seizoen aan het worden is”, gaat de ex-profvoetballer voort. “We zijn al in juni weer opgestart en in de terugronde waren er ook nog eens een paar vertrekkers. Wat het doorvoeren van wissels niet altijd evident maakte. Bovendien scoren we inderdaad moeilijk, maar aan de andere kant houden we ook steeds minder vaak de nul. Als defensie moeten we daarvoor ook de hand in eigen boezem steken. Ook ikzelf.”

“Dat neemt niet weg dat we er wel nog vijf keer alles aan gaan doen om nog de nodige punten te behalen om dit seizoen toch nog wat in schoonheid af te sluiten. Want je zou al snel vergeten dat we voor Nieuwjaar wel heel wat mooie dingen lieten zien. We klopten de ganse top vijf en vaak met enkele goals verschil.”

Rustig seizoen

“Het bestuur van Londerzeel blijft hierin ook steeds voldoende nuchter. Kampioen spelen was dit seizoen zeker niet aan de orde, maar ze weten wel tot wat we in staat kunnen zijn. Een rustig seizoen draaien was het doel en daar zijn we wel meer dan in geslaagd. Al had een zege of twee meer wat mij betreft een correctere weergave geweest tot dusver.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB