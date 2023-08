Dimitri Daeseleire debuteert als coach bij SK Londerzeel: “Deze ervaring komt op het juiste moment”

Wielrennen profs Rune Herregodts debuteert in de Ronde van Spanje: “Ik heb geen complexen van de Angliru”

Zaterdag opende Rune Herregodts de Ronde van Spanje met een twaalfde plaats in de ploegentijdrit. Daarmee kan men bij Intermarché-Circus-Wanty best tevreden. Voor de prof uit Lokeren is het meteen zijn debuut in de Vuelta. In veel opzichten wordt het wennen voor Herregodts, maar dat schrikt hem niet af.