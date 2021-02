Dimitri Claeys heeft er eerste ploegstage met Team Qhubeka Assos opzitten: “Toeslaan vanuit de underdogpositie”

Wielrennen profsDimitri Claeys (33) heeft een eerste ploegstage achter de rug. Met Team Qhubeka Assos trainde hij twaalf dagen in en rond Girona. Claeys opent zijn seizoen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21/2). Daarna doet hij de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn.

Bij Qhubeka Assos, de opvolger van NTT Pro Cycling, tellen we niet minder dan zestien verschillende nationaliteiten. Claeys, sinds kort inwoner van Sint-Amandsberg, is één van de drie Belgen. Sander Armée en Victor Campenaerts zijn z’n ploegmaats. “Eigenlijk is dit een volledig nieuwe ploeg”, verduidelijkt Claeys. “Op het trainingskamp zag ik dat er een goeie dynamiek in het team zit. Niemand verwacht veel van ons. Vanuit de underdogpositie gaan we proberen toe te slaan. Deze week al in de Ster van Bessèges. Met Nizzolo gaat de ploeg proberen een rit te winnen.”

Geen kopman in voorjaar

De Franse vijfdaagse start woensdag. Claeys was voor Bessèges voorzien, maar toen duidelijk werd dat in februari diverse koersen niet zullen doorgaan, werden selecties aangepast. “Voor mezelf vond ik het beter de Tour du Haut Var te rijden, dat is want één week voor het Belgisch openingsweekend”, gaat Claeys voort. “Ik rijd de Omloop én Kuurne-Brussel-Kuurne en op dinsdag ook Le Samyn. En daarna het hele Vlaamse voorjaar. Voor mij zijn Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix belangrijk. Tegen eind maart probeer ik in topvorm te zijn.”

“Neen, binnen de ploeg eis ik voor die Vlaamse topklassiekers het kopmanschap niet op. Ook ik ageer beter vanuit de positie van underdog. Ik denk trouwens dat we voor het Vlaamse voorjaar een degelijke ploeg hebben. Uiteraard niet van het niveau Deceuninck-Quick.Step of AG2R-Citroën”, aldus nog Claeys. “De Zwitser Michael Gogl werd vorig jaar negende in de Strade Bianche en de Pool Lukas Wisniowski werd drie jaar geleden tweede in de Omloop. Dat zijn toch sterke resultaten. Ook Campenaerts zal de Vlaamse klassiekers rijden. Als Victor ergens z’n zinnen op zet, is veel mogelijk. We beschikken ook nog over Lasse Norman Hansen, maar ik vermoed dat hij dit seizoen vooral met de Olympische Spelen bezig zal zijn.”

Veel in eigen land

Het ziet ernaar uit dat Team Qhubeka Assos - Hendrik Redant, Gino Van Oudenhove, Aart Vierhouten en Lars Michaelsen zijn de sportdirecteurs - dit voorjaar in ons land niet alleen de topklassiekers zal rijden, maar ook enkele wedstrijden uit de Europe Tour. Zoals de GP Jempi Monseré in Roeselare (7/3), Nokere Koerse (17/3) en Bredene Koksijde Classic (19/3).