Dimi Carré (Sparta Petegem): “Dat trainer in onze defensie zou ingrijpen zag ik niet aankomen”

Korte trip voor Sparta Petegem zaterdagavond. De titelverdediger in tweede nationale A trekt naar KSV Oudenaarde, in de reeks één van de twee clubs met zes op zes. Sparta-doelman Dimi Carré (22) hoopt op een tweede clean sheet.

Carré, net als Oudenaarde-keeper Gillian Verbrugge Pittemnaar, is aan zijn eerste campagne bij de groen-zwarten bezig. In de openingswedstrijd van de competitie bij Oostkamp, nieuwkomer in deze reeks, moest hij vier ballen uit z’n netten vissen. Ook tijdens de voorbereiding stond de defensie van de Spartanen vrij veel goals toe. Trainer Bert Dhont probeerde het tegen Merelbeke met twee andere verdedigers (Maes en Verheuge voor Vande Velde en De Wulf). Met succes want 2-0-winst.

“Een ingreep die ik niet zag aankomen”, geeft Carré toe. “Vorige zondag hielden we de nul. Dat deed deugd. Voor de hele ploeg, maar ook voor mij. Toch was de overwinning het belangrijkste. Nu moeten we de lijn doortrekken. Uit bij Oudenaarde wacht ons een moeilijke partij. Ik ken een paar spelers van Oudenaarde. Bij de jeugd van Zulte Waregem heb ik met Milan Cambier gespeeld, maar hij liep tijdens de voorbereiding een kruisbandletsel op. Uiteraard ken ik ook dorpsgenoot Gillian Verbrugge, doelman bij Oudenaarde. Met Jérôme Mézine heb ik bij Mandel gespeeld. In het coronaseizoen 2020-21. Dus heel veel trokken we niet samen op.”

Tweede doelman

Van Mandel verhuisde Carré naar Zwevezele waar hij vorig seizoen een tiental wedstrijden onder de lat stond. Vooral in de heenronde, toen bij de West-Vlaamse club nog alles koek en ei was. Na Nieuwjaar besliste het bestuur de ploeg in het nationale amateurvoetbal op te doeken. Dimi Carré, die over twee weken aan zijn laatste academiejaar handelswetenschappen begint, vond al snel onderdak bij Sparta Petegem. Als doublure voor Tom Vandenbossche. De nummer 1 van groen-zwart raakte in de laatste wedstrijd van vorige competitie, op het veld van Oudenaarde, ernstig geblesseerd aan de achillespees. Zodat Carré nu titularis is.

“Toen Tom Vandenbossche uitviel had ik al getekend bij Petegem”, aldus Carré die drie seizoenen A-kern Cercle Brugge achter de rug heeft. “Nu krijg ik mijn kans. Inderdaad, op Oudenaarde zouden we iets moeten oogsten want drie op negen klinkt niet echt goed.”