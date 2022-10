Dillon Phillips krijgt z'n kans onder de lat bij KV Oostende: “Dit is een belangrijk moment in m’n carrière”

voetbal jupiler pro leagueOp dit moment is Dillon Phillips de nieuwe nummer één onder de lat bij de Kustboys. De 27-jarige Engelsman kwam afgelopen zomer op huurbasis over van tweedeklasser Cardiff City. “Ja, Guillaume Hubert en ik hebben het over de positiewissel gehad. We steunen elkaar en er is respect van weerszijden."

Na de zware 1-6-nederlaag tegen Union koos trainer Yves Vanderhaeghe voor een andere doelman. Exit Hubert, enter Phillips. Toch duurde het een tijdje - de speler arriveerde eind juli - vooraleer hij z'n debuut mocht maken. “Bij m’n moederclub Cardiff had ik geen klik met de manager. Omdat ik er in m'n laatste contractjaar zit en de club ook nieuwe doelmannen haalde, was het beter om elders minuten te maken. Toegegeven: een buitenlands avontuur sprak me wel aan, anderzijds waren er geen gigantisch aantal concrete aanbiedingen in Engeland.” Onder meer na te hebben gesproken met Cameron McGeehan, waagde Phillips zich aan een overstap naar de Belgische kust. “Ik ken Cam nog van toen hij bij de jeugd van Chelsea speelde en we er samen op proef waren”, haalt de keeper aan.

Gesprek met Hubert

“Ik zal eerlijk zijn: ik hoopte al van in het begin van m’n komst te mogen spelen. Maar het team deed het in de openingsweken van het seizoen prima. Na die nederlaag tegen Union besloot de coach enkele wissels door te voeren. Uiteraard was Guy ontgoocheld, da’s logisch. Ik werd ook ooit op de bank geplaatst na een zware nederlaag, ergens hoort dat bij de sport. Samen hebben we goed gepraat over die positiewissel. We zijn profs, respectvol, en steunen elkaar. Guillaume is een topkerel. Enkel door op training keihard te werken, kan je een plek in het team afdwingen, maar ook de andere naar een hoger niveau tillen.”

Speler van het jaar

Phillips, geboren in Oost-Londen, zou vanaf z'n 8 jaar z'n hele jeugd voor Charlton Athletic uitkomen. “Al van kleins af aan was ik doelman. Charlton was destijds een Premier League-club, beschikte toen over zeer goeie keepersopleiding onder leiding van coach Lee Smelt. Al waren we verschillende keren per week tot een uur onderweg naar de club, ik heb van élke minuut bij Charlton genoten.”

Met de traditieclub promoveerde hij onder meer in 2019 van derde naar tweede klasse, de Championship. “In het seizoen 2019-2020 speelde ik élke wedstrijd. Het was toch zo verdomd spijtig dat we op het einde van die jaargang opnieuw zakten. Collectief gezien was het een teleurstellend seizoen. Als ik persoonlijk terugblik, kan ik wel zeggen dat ik er echt àlles aan heb gedaan om in tweede klasse te blijven. Waarschijnlijk omwille van m’n goeie seizoen gunde de club me een transfer naar Cardiff.” Ander lichtpuntje: de Charlton-supporters verkozen Phillips toen tot speler van het seizoen.

“Ik hoop alvast zo lang mogelijk op een hoog niveau te kunnen spelen, waar dat ook mag zijn. De Premier League? Ja, dat lijkt me wel wat. Maar ik stel niet té veel doelen. Het enige dat er toe doet, is de volgende wedstrijd en KVO naar een hogere plek in de ranking tillen. Ik ben nu 27 jaar en dit is een belangrijk moment in mijn carrière.”

