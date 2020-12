Diksmuidse aanvoerder Thomas Depoorter ziet nog vraagtekens bij de competitieherstart: “Moedige beslissing om te hervatten”

Bij eersteprovincialer SV Diksmuide zijn ze verheugd dat ze opnieuw ergens naartoe kunnen werken, maar hebben ze hier en daar ook nog wat vragen. “Het is een moedige beslissing van Voetbal Vlaanderen om te hervatten, maar we kunnen in deze tijden wel eens wat goed nieuws gebruiken”, opent de 29-jarige Thomas Depoorter, aanvoerder bij de Boterjongens. “Wij willen graag opnieuw voetballen, maar dan wel wel met kleedkamers, supporters en na de match met volk in de kantine. Met de huidige evolutie van de cijfers wordt het volgens mij moeilijk om snel heel veel te versoepelen. Al duurt het nog vijf weken vooraleer we 15 januari zijn en in die periode kan er nog veel gebeuren. Ik ben hoopvol, maar houdt ook de gedachte vast dat we nog langer op onze tanden moeten bijten.”

Hartslagmeter

De competitie wordt dan – hopelijk – wel hervat, maar enkel de heenronde wordt afgewerkt, waarna het klassement finaal is. “De meest praktische oplossing die bovendien geen onredelijke inspanningen vergt qua tijdsmanagement en organisatie”, vervolgt de middenvelder. “We wisten op voorhand dat het een uniek seizoen ging worden en in deze omstandigheden kunnen we niet anders dan ons neerleggen bij dit besluit, wat in mijn ogen een faire uitkomst is. Vergeet niet dat we drie maand stilgezeten hebben en je niet in één week tijd wedstrijdfit geraakt. Al gaf de technische staf in oktober wel elke speler een hartslagmeter en een trainingsschema mee naar huis, zodat we in januari toch met een basisconditie opnieuw op het trainingsveld kunnen staan. De resultaten van onze individuele trainingen worden overigens geregistreerd en geëvalueerd door de trainingsstaf. We worden zeker niet aan ons lot over gelaten.”

Uitstekende start

Diksmuide was als promovendus in eerste provinciale uitstekend gestart en behaalde een knappe negen op twaalf. “We zijn inderdaad met een goed gevoel aan het seizoen begonnen en hebben zo een kleine bonus opgebouwd om het tweede deel van het seizoen mee te hervatten. Voetballen in eerste provinciale ligt ons wel: we komen veel voetballende ploegen tegen en spelen, in tegenstelling tot vorig seizoen, niet elke week tegen een team dat de bus parkeert in hun eigen strafschopgebied. Indien we in deze vreemde jaargang zonder kleerscheuren het behoud kunnen verzekeren, zal iedereen bij ons op het einde van de rit erg tevreden zijn”, besluit Depoorter.