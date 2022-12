Dikkelvenne-trainer Lieven Gevaert na 1-0-verlies bij Petegem: “Dennis Van Vaerenbergh excuseerde zich voor de gemiste kansen”

Zure afloop van de derby bij Petegem voor KSC Dikkelvenne. Geel-blauw ging met 1-0 onverdiend de boot in. Dennis Van Vaerenbergh liet drie glasheldere kansen liggen. In de slotfase verzilverde de thuisploeg via de centrale verdedigers Bryan Vercruysse en Maxime Maes een stilstaande fase.

Na amper twee minuten verscheen Van Vaerenbergh, vrijgespeeld door Jelle De Schryver, al alleen voor Carré. De Petegemse doelman kon de bal afweren. Kort na de rust kon de diepe spits van Dikkelvenne na corner aan de tweede paal afdrukken. Hij trapte de wenkende kans op een Petegemse voet. Even later, na balverlies op het Petegemse middenveld, dook Van Vaerenbergh opnieuw alleen voor Carré op. De wenkende kans ging naast.

“Dennis heeft zich in de kleedkamer bij z’n medemaats verontschuldigd”, vertelde trainer Lieven Gevaert kort na het laatste fluitsignaal. “Dit is een enorm zure nederlaag. De spelers zitten in zak en as. Omdat we hier tien keer verdienden te winnen. Daar kan geen discussie over zijn. Maar het is wel Petegem dat met 1-0 wint.”

Niet correct

Met een doelpunt van centrale verdediger Maxime Maes in minuut 92. Enkele seconden later scoorde de ingevallen Cédric Deceuninck de gelijkmaker, maar nog voor de bal over de doellijn huppelde floot ref Lauren Cools voor een fout op doelman Carré. “De scheidsrechter vertelde achteraf dat hij te vroeg floot, maar daar kopen wij natuurlijk helemaal niets mee”, zuchtte Gevaert. “Denk dat hij in het geharrewar koos voor zijn gemak. Wat niet correct is. De keeper van Petegem valt op een speler van z’n eigen ploeg terwijl hij de bal, die hij met gestrekte armen moest pakken, laat schieten. Eigenlijk had de match dan al in ons voordeel beslecht moeten zijn. We hadden al lang 0-2 moeten voor staan. Inderdaad, we lieten het deze namiddag zelf liggen.”

Mazouz geschorst

Wat betekent dat zaterdagavond thuis tegen Harelbeke – de Ratten staan derde laatste en tellen twee punten minder dan Dikkelvenne – een echte zespuntenwedstrijd op de kalender staat. Nasser Mazouz pakte in Petegem zijn derde gele kaart en is geschorst. Maxime De Smet liep een sleutelbeenbreuk op. Preben De Man en Vic Seurynck keren terug na een strafdag. “De partij tegen Harelbeke is niet crucialer dan deze op Petegem”, besloot Gevaert. “In de gegeven omstandigheden moet je overal punten proberen pakken.”