Dikkelvenne klopt Ninove met kleinste verschil: “Herexamen geslaagd met onderscheiding”

Trainer Lieven Gevaert dropte op de linkerflank Gilles Desmet, terug na een lange inactiviteit, in de ploeg. Op de andere flank koos hij opnieuw voor Koen Pouillon als rechtsachter in de rug van de linksvoetige Preben De Man. De eerste kans was voor de thuisploeg. Een ingestudeerd nummertje op vrije trap werd niet perfect uitgevoerd, maar in de kluts viel de bal voor de voet van centrale verdediger Maxime De Smet. Doelman Kevin Van Den Noortgaete kon de trap van dichtbij afweren. Vier minuten later claimde de thuisploeg op voorzet van De Man een strafschop voor handspel. Ref Verslycken bougeerde niet. Twee minuten voor de rust opende Dikkelvenne toch de score. Een hoekschop van Jelle De Schryver bleef in de bezoekende zestien hangen. Topschutter Cardon was er als de kippen bij om de bal tegen de netten te jagen.

Ook na de rust bleef Dikkelvenne de gevaarlijkste ploeg. Een knal van Pouillon werd door Van Den Noortgaete in corner geduwd. Op die hoekschop scoorde Nasser Mazouz, maar dat doelpunt werd afgekeurd. De bezoekers eisten steeds meer het balbezit op, maar waren over 90 minuten slechts één keer gevaarlijk. Zeven minuten voor affluiten had topschutter Olivier Romero de gelijkmaker aan de voet, maar doelman Mauro Van Goethem pakte uit met een scherpe tussenkomst. Hij hield de 1-0 op het bord.

Meer diepgang

“Voor mij is deze zege dik verdiend”, benadrukt trainer Gevaert. “Vanavond waren we goed in zowel balverlies als balbezit. Dit seizoen stonden we al vaker goed, maar deden we te weinig met ons balbezit. Met Gilles Desmet op de flank hadden we wat meer diepgang op de flank. Dat hebben we de voorbije weken gemist. Ook al was Gilles niet klaar voor 90 minuten.”

De zege tegen Ninove deed Gevaert zichtbaar deugd. Zeker na de 3-0-nederlaag een week eerder bij Zwevezele, een ander team uit de top vijf. “We wilden vorige week onze voet naast een topteam uit de reeks zetten, maar daar slaagden we niet in”, aldus Gevaert. “Dit was ons herexamen waarin we met onderscheiding slaagden.”

Dikkelvenne: Van Goethem, Pouillon, Gianni Desmet, M.De Smet, Seurynck, Verheuge, De Schryver, N.Mazouz (84' J.Mazzouz), De Man, Cardon, Gilles Desmet (71' De Corte).

Ninove: Van Den Noortgaete, De Bauw (69' Geenens), De Wannemaeker, Bourguignon, Mariën, Hertveldt, Tshimanga, Bael, Grancea, Ntambue, Romero.

Doelpunt: 43' Cardon (1-0).

Gele kaarten: De Schryver, N.Mazouz, Bourguignon.

Ref: Verslycken.

